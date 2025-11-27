कोल्हापूर

Kolhapur Politics : दोन आमदारांवर उभी असलेली ‘जनसुराज्य शक्ती’ कोल्हापूरात चार नगराध्यक्ष पदांवर कशी पोहोचली? सत्ता समीकरणं बदलवणार!

Janasurajya Shakti’s Growing Influence : राज्याच्या राजकारणात दोन आमदारांच्या जोरावर भाजपसोबतच्या महायुतीत सहभागी झालेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा नगरपालिका निवडणुकीतही दबदबा दिसत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
