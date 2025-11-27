Kolhapur Politics : दोन आमदारांवर उभी असलेली ‘जनसुराज्य शक्ती’ कोल्हापूरात चार नगराध्यक्ष पदांवर कशी पोहोचली? सत्ता समीकरणं बदलवणार!

कोल्हापूर : राज्याच्या राजकारणात दोन आमदारांच्या जोरावर भाजपसोबतच्या महायुतीत सहभागी झालेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा नगरपालिका निवडणुकीतही दबदबा दिसत आहे..या पक्षाने काही ठिकाणी स्वबळावर, तर काही ठिकाणी स्थानिक आघाडी, महायुतीतील घटक पक्षांशी आघाडी करून सत्तेत जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. चार नगरपालिकांत त्यांचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार पक्षाच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत..Kolhapur Politics : हुपरी नगरपालिकेत चिन्ह वाटपावरून मोठा गोंधळ, शिट्टी चिन्हावरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घोळ घातल्याचा आरोप, Video.विधानसभेच्या १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर विजयी झालेल्या आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी २००४ च्या दरम्यान जनसुराज्य शक्ती पक्षाची स्थापना केली. त्याचवर्षी झालेल्या विधानसभेत त्यांच्यासह चार आमदार विधानसभेत होते..त्यापैकी दोन आमदार कोल्हापूर जिल्ह्यात निवडून आले. त्यानंतर कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषदेबरोबरच गडहिंग्लज, हातकणंगले विधानसभेतही पक्षाचे उमेदवार रिंगणात राहिले होते; पण खरा प्रभाव हा महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळाला. .Kolhapur Politics : कागल–मुरगूडसह आठ नगरपालिकांत ‘तुतारी’ गायब; सोयीच्या आघाड्यांमुळे शरद पवार गटाची वाढली अडचण, उमेदवार शोधताना पक्षाच्या तंबूत खळबळ!.महापालिका व जिल्हा परिषदेत या पक्षाने तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षासोबत राहून सत्तेत वाटा मिळवला गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत डॉ. कोरे यांच्यासह हातकणंगलेतून अशोकराव माने आमदार झाले. .आता चार नगरपालिकांत हा पक्ष सत्तेचा दावेदार होण्याची शक्यता आहे. पेठवडगावमध्ये सालपे गटाच्या युवक क्रांतीने ‘जनसुराज्य’च्या चिन्हावर रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची ताराराणी आघाडी व जनसुराज्य यांची युती आहे..या ठिकाणी श्रीमती प्रविता सालपे या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार, तर १२ उमेदवार हे पक्षाच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. पन्हाळ्यात स्थानिक मोकाशी गटाशी आघाडी करून सात नगरसेवक यापूर्वीच बिनविरोध झाले, आता नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार ‘जनसुराज्य’चा आहे..मलकापूर नगरपालिकेत नगरसेवकपदाचे १२, तर एक नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार ‘जनसुराज्य’चा आहे. त्याठिकाणी त्यांचा सामना शिवसेना ठाकरे गटाशी आहे. गडहिंग्लजमध्येही भाजप, जनता दल, शिवसेना शिंदे पक्षाच्या आघाडीत ‘जनसुराज्य’ सहभागी आहे..या नगरपालिकेत नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार ‘जनसुराज्य’चा, तर सहा नगरसेवकपदाचे उमेदवार पक्षाच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. अन्य नगरपालिकेत या पक्षाने उमेदवारही दिले नाहीत आणि त्या ठिकाणी या पक्षाचा प्रभावही फारसा नाही..शिरोळमध्ये ‘जनसुराज्य’चा सवतासुभा, विचित्र आघाडीशिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ‘जनसुराज्य’चे आमदार अशोकराव माने यांच्या स्नुषा सारिका अरविंद माने नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात आहेत, तर त्यांचे पुत्र व पुतण्याची पत्नी नगरसेवक पदासाठी रिंगणात आहे; पण त्यांनी ‘जनसुराज्य’ऐवजी स्थानिक ताराराणी आघाडीची उमेदवारी स्वीकारली आहे. .हातकणंगलेचे आमदार पक्षाचे आहेत म्हणून पेठवडगावमध्ये भाजपसोबत न जाता स्वतःच्या चिन्हावर लढण्याचा आग्रह धरणाऱ्या या पक्षाच्या आमदारांच्या स्नुषा व पुत्र मात्र दुसऱ्याच आघाडीच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. हा विरोधाभास चर्चेचा विषय आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.