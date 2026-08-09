कोल्हापूर

Jayant Patil and Devendra Fadnavis : शरद पवारांचे खासदार दिल्लीत नरेंद्र मोदींच्या भेटीला जाण्यापूर्वी जयंत पाटील-फडणवीसांचा एकत्र विमान प्रवास; राजकीय चर्चांना उधाण

Jayant Patil : शरद पवारांच्या खासदारांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतच्या भेटीपूर्वी जयंत पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र विमान प्रवास केला. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
Jayant Patil and Devendra Fadnavis kolhapur plane tour

Jayant Patil and Devendra Fadnavis kolhapur plane tour

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Jayant Patil Devendra Fadnavis travelled together : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार उद्या (१० ऑगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेणार आहेत. त्याआधी आज (९ ऑगस्ट) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबई ते कोल्हापूर असा विमान प्रवास केला. त्यांच्यासोबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरही होते.

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