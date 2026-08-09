Jayant Patil and Devendra Fadnavis : शरद पवारांचे खासदार दिल्लीत नरेंद्र मोदींच्या भेटीला जाण्यापूर्वी जयंत पाटील-फडणवीसांचा एकत्र विमान प्रवास; राजकीय चर्चांना उधाण

Jayant Patil Devendra Fadnavis travelled together : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार उद्या (१० ऑगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेणार आहेत. त्याआधी आज (९ ऑगस्ट) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबई ते कोल्हापूर असा विमान प्रवास केला. त्यांच्यासोबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरही होते..जयंत पाटील आणि फडणवीस यांच्या एकत्र प्रवासामुळे राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाची चर्चा सुरू आहे. तसेच सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची आणि जयंत पाटील यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी येण्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने या चर्चा फेटाळल्या आहेत..मोदींची भेट महाराष्ट्रातील प्रश्नांसाठीराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उद्या भेट घेणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या भेटीमागील कारण स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शहरीकरण आणि खासदारांच्या विकास निधीच्या अंमलबजावणीतील अडचणी याबाबत पंतप्रधानांसमोर भूमिका मांडली जाणार आहे. संसदेत कामकाज होत नसल्याने महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे प्रश्न थेट पंतप्रधानांसमोर मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे सुळे यांनी सांगितले..Devendra Fadnavis Satej Patil : मुख्यमंत्री फडणवीस सतेज पाटील यांच्या घरी, दोन्ही भावांना दिला आधार; डी. वाय. पाटील कुटुंबीयांचे सांत्वन.एफसीआरए विधेयकाला विरोध कायम राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक अद्याप आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जयंत पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा एकत्र विमान प्रवास आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदारांची मोदींसोबतची भेट यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.