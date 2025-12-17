कोल्हापूर

Sangli Miraj Kupwad Politics : जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील एकत्र; महायुतीचा गेम! दोन माजी महापौरांना लावले गळाला

Sangli Politics : सांगली–मिरज–कुपवाडच्या राजकारणात मोठी घडामोड. जयंत पाटील, विश्वजीत कदम आणि विशाल पाटील यांच्या हालचालींनंतर महायुतीने दोन माजी महापौरांना आपल्या गळाला लावले आहे.
Sangli Miraj Kupwad Politics

Sangli Miraj Kupwad Politics

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Former Mayor Joins Mahayuti : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नेत्यांचा ओढा वाढताना दिसत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिरजेमधील अनेक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोमवारी रात्री पुण्यात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

Loading content, please wait...
Sangli
Jayant Patil
Vishwajeet Kadam
miraj
Sangli Municipal Corporation
sangli Collector office
vishal patil
Sangli Municipal Corporation
sangli miraj kupwad municipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com