Sangli Miraj Kupwad Politics : जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील एकत्र; महायुतीचा गेम! दोन माजी महापौरांना लावले गळाला

Former Mayor Joins Mahayuti : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नेत्यांचा ओढा वाढताना दिसत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिरजेमधील अनेक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोमवारी रात्री पुण्यात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली..मिरजेतील माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान, किशोर जामदार, माजी नगरसेवक शिवाजी दुर्वे, आनंदा देवमाने, आझम काझी, अंकुश कोळेकर, संतोष कोळेकर, जुबेर चौधरी, संतोष कोळी आदी उपस्थित होते. हे सर्व जण शुक्रवारी (ता. १९) मिरजेतील एका कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी सोमवारी (ता. १५) रात्री उशिरा पुणे येथील बारामती होस्टेलवर महापालिका निवडणूक पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. बैठकीस राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर-जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे, माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, आकाश माने, आमदार इद्रिस नायकवडी, जमीर बागवान आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.दरम्यान, शहर-जिल्हाध्यक्ष श्री. जगदाळे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील आणखी काही कार्यकर्ते व नेते लवकरच पक्षात दाखल होतील, असा दावा यापूर्वीच केला होता. त्याची प्रचिती येत आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीकडे ३० जागांची मागणी केली होती. त्यात मिरजेतील १८ जागांवर लढणार, असा विश्वास व्यक्त केला होता. 'आम्हाला ३० जागा द्या, अन्यथा स्वबळावर लढू,' असा इशारा पक्षाच्या शहर-जिल्हाध्यक्ष श्री. जगदाळे यांनी दिला होता. मिरजेतील अनेक मातब्बर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतील, असा अंदाज यापूर्वीच आला होता..