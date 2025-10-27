कोल्हापूर

Jayasingpur Crime : जयसिंगपूर हादरलं! मुलाच्या वाढदिवसाची पार्टी पित्यासाठी ठरली अखेरची; पार्टीत दगडाने ठेचून मित्रांकडून खून

Jayasingpur Crime News : जयसिंगपूर येथील कृष्णा नदीपात्रात वाढदिवस साजरा करताना झालेल्या वादातून लखन घावट याचा दगडाने ठेचून खून झाला. पोलिसांनी चौघांना अटक केली असून दोघे फरार आहेत.
जयसिंगपूर : उदगाव (ता. शिरोळ) येथे कृष्णा नदीपात्रालगत असलेल्या जॅकवेलजवळ लखन सुरेश घावट ऊर्फ बागडी (वय ३५, रा. मच्छी मार्केट परिसर, जयसिंगपूर) याचा डोके दगडाने ठेचून निर्घृण खून (Jayasingpur Case) केल्याची घटना रविवारी (ता. २६) दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. या घटनेने जयसिंगपूर व उदगाव परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आठवड्यात शहरातील दोघांच्या खुनामुळे खळबळ उडाली आहे.

