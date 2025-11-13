Jaysingpur News: जयसिंगपूरचा ‘स्मार्ट’ टायटल धोक्यात सत्तासंघर्षात रस्ते, गटारी, आणि विकासकामांचे वाजले बारा

जयसिंगपूर : जिल्ह्यातील एकमेव ‘ब’ वर्ग असणारी जयसिंगपूर नगरपालिका. अलीकडील काही वर्षांत राजकीय संघर्ष शहराच्या विकासात विघ्न ठरले. पालिकेवर ‘प्रशासक राज’ येण्याआधी पाच वर्षे केवळ सत्तासंघर्ष नागरिकांना पाहायला मिळाला. यातून जयसिंगपूर शहराच्या विकासाचे नागरिकांचे स्वप्न भंगले. .पाच वर्षे सत्तासंघर्षातून शहराच्या विकासाचे ‘बारा’ वाजल्यानंतर प्रशासक काळात शहरातील मूलभूत विकास कामांबद्दलही विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सध्या भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबरोबरच नादुरुस्त रस्ते, ठराविक भागातच सफाईची होत असलेली कामे, अंतिम टप्प्यात असणाऱ्या पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामातील निकृष्टतेबद्दल होत असलेले आरोप, अस्वच्छ पाणीपुरवठा, भुयारी गटारीच्या चेंबरमधून पाण्याचा लागलेला उन्माळा, अशा अनेक प्रश्नांमुळे जयसिंगपूर शहरातील नागरिकांत नाराजी आहे.- गणेश शिंदे.पालिका निवडणुकीचे पडघम् वाजू लागले आहेत. अशा स्थितीत शहराच्या विकासाची जाण आणि भान असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्याची संधी मतदारांवर चालून आली आहे. त्यामुळे किरकोळ आमिषे बाजूला सारून शहराच्या विकासाला गती देण्याचे बळ मतदानात आहे, हे लक्षात घेऊन मतदारांनी चांगल्या लोकप्रतिनिधींची निवड करण्याची गरज आहे. तरच येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या समस्या सुटू शकतील..लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे किंवा खतपाणी घालण्याच्या मानसिकतेमुळे शहराच्या शिरोळवाडी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. कुणीही उठतो खाद्य पदार्थांचा गाडा किंवा पानपट्टी टाकतो, अशी स्थिती वाहतुकीची कोंडी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. व्यावसायिकांनी अनधिकृत शेड, रस्त्यापेक्षा उंच पेव्हिंग ब्लॉग, काँक्रिटीकरण केल्याने वाहने रस्त्यालगत पार्किंग केली जात आहेत. .परिणामी, शहरातील क्रांती चौक ते कन्या महाविद्यालय या वर्दळीच्या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी नित्याचीच बनली आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करतात. लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ आणि प्रशासकांचे ‘चलती का नाम गाडी’ या काम करण्याच्या मानसिकतेतून आज शहराच्या प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी, कर्णकर्कश हॉर्न, अपघात आणि वादावादीचे प्रसंग उद्भवत आहेत. .शहरात भुयारी गटर, गॅस पाईपलाईन यासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदाई केली आहे. खोदाईनंतरचे निकष पाळले गेले नसल्याने पावसाळ्यात हे रस्ते नागरिकांची सत्त्वपरीक्षा घेणारे ठरले. शहरातील अपवाद वगळता सर्वच रस्त्यांवर चिखल, पाण्याचे डबके असे चित्र होते. आज जरी मार्गावरील चिखल गेला असला तरी खड्डे वाहनधारकांच्या पाठीचे विकार निर्माण करणारे ठरत आहेत..शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांत अनेक जण जखमी झाले आहेत. अनेक दिवसांपासून नागरिक या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी पालिकेकडे करत आहेत. सामाजिक संघटनांनी निवेदने दिली तरीही प्रशासन हलायला तयार नव्हते. अखेर जनरेटा लक्षात घेऊन प्रशासनाने कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण सुरू केले आहे. मात्र, या कामाची गती वाढलेली नाही..शहराच्या झोपडपट्टीत फिरत असताना नागरिक राहतातच कसे, असा प्रश्न पडतो. गटारीच्या पाण्याचा निचरा नाही, स्वच्छता नाही, बारमाही दलदल आणि त्यात फिरणाऱ्या डुकरांचा आणि कुत्र्यांचा उपद्रव यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या हे ठळक प्रश्न स्पष्टपणे दिसतात. कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून सतावत आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडे सातत्याने तक्रारी करूनही झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांना मुबलक पाणी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्व बाबी पाहिल्या तर जयसिंगपूरला स्मार्ट सिटी म्हणावी का? हा प्रश्न पडतो..रस्ते डांबरीकरणाला मुहूर्त कधी?भुयारी गटार योजना मंजूर असणाऱ्या शहरामध्ये रस्त्याच्या डांबरीकरणाला शासनाने निधी दिला नव्हता. भुयारी गटारीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर ही कामे मार्गी लागणार होती. मात्र, शहरात हे काम थांबले आहे. पावसाळ्यामुळे थांबलेली कामे गतीने पूर्ण करून शहरातील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाला मुहूर्त मिळणार कधी?.प्रश्ननगरपालिका शाळांची दुरवस्था?, भुयारी गटारीचे काम प्रलंबित?,कचरा उठावाचे नियोजन नाही?,भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला?,प्रमुख मार्गांवरील अतिक्रमांचा प्रश्न? सद्यःस्थितीकाही शाळा कमकुवत, पावसाळ्यानंतरही कामाला गती नाही, ठिकठिकाणी दुर्गंधी, निर्बीजीकरण मोहीम संथ गतीने, कार्यवाहीच नाही.उपाययोजनानिधीची तरतूद होते, पण कामे नाहीत, तातडीने कामे पूर्ण करून रस्ते करण्याची गरज, विकासकांच्या नियोजनाची गरज, मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज, सुरळीत वाहतुकीसाठी अतिक्रमण हटवण्याची गरज.जयसिंगपूर शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. नागरिक विकासकामांसाठी कर देतात, त्या अनुषंगाने त्यांना सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. आज जयसिंगपूर शहरात रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने तातडीने निधीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची गरज आहे.- ॲड. संभाजीराजे नाईक, सामाजिक कार्यकर्ते..शहरात गटारीच्या पाण्याचे निर्गतीकरण होत नाही. परिणामी, लक्ष्मी रोडसह अनेक सखल भागात पाणी साचून राहत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. पालिकेच्या निवडणुकीत नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता असणाऱ्या नगरसेवकांना निवडून देणार आहोत.- राजेश कुंभार, व्यावसायिक..पालिकेच्या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. शहरातील महिला स्वावलंबी व्हाव्यात, यासाठी टप्प्याटप्प्याने आणि सातत्याने प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.- स्वाती भापकर, सामाजिक कार्यकर्त्या..कचरा उठावाचे हवे नियोजनशहरात मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. शहराच्या प्रमुख मार्गांवर रिकाम्या जागेवर कचरा टाकला जात आहे. परिणामी, प्रमुख मार्गांवरच दुर्गंधी पसरते. यात डुकरांचा उपद्रवही असल्याने हाच कचरा रस्त्यावर येतो. त्यामुळे प्रशासनाने कचरा उठावाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे..दृष्टिक्षेपात अंदाजित निधीभुयारी गटर मंजूर ११५ कोटी खर्च ३२ कोटी, पाणी पुरवठा मंजूर ६९ कोटी खर्च ३२ कोटी, पालिका प्रशासकीय इमारत मंजूर २० कोटी पूर्णत्वाकडे, घनकचरा ३ कोटी वार्षिक खर्च, रस्ते निधी २५० कोटी प्रस्ताव दाखल नाही .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.