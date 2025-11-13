कोल्हापूर

Jaysingpur News: जयसिंगपूरचा ‘स्मार्ट’ टायटल धोक्यात सत्तासंघर्षात रस्ते, गटारी, आणि विकासकामांचे वाजले बारा

highlight civic: पाच वर्षांच्या सत्तासंघर्षात शहराच्या विकासाचे चित्र धूसर झाले; रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, भुयारी गटारीसह अनेक मूलभूत कामांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष. प्रशासक राज आल्यानंतर अपेक्षित गती न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी
Jaysingpur News: जयसिंगपूरचा ‘स्मार्ट’ टायटल धोक्यात सत्तासंघर्षात रस्ते, गटारी, आणि विकासकामांचे वाजले बारा
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर : जिल्ह्यातील एकमेव ‘ब’ वर्ग असणारी जयसिंगपूर नगरपालिका. अलीकडील काही वर्षांत राजकीय संघर्ष शहराच्या विकासात विघ्न ठरले. पालिकेवर ‘प्रशासक राज’ येण्याआधी पाच वर्षे केवळ सत्तासंघर्ष नागरिकांना पाहायला मिळाला. यातून जयसिंगपूर शहराच्या विकासाचे नागरिकांचे स्वप्न भंगले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
administration
Muncipal corporation
jaysingpur
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com