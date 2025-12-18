Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?

जयसिंगपूर : येथील पालिकेसाठी चुरशीने मतदान झाल्यानंतर निकालाची प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. तीन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निकालाचे शहरात अंदाज आणि तर्कही लावले जात आहेत. ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर महाराजांच्या दरबारात कौल कुणाला, याची चर्चा शहरात रंगली आहे..तब्बल चार वर्षांनंतर पालिकेवरील प्रशासकराज रविवारनंतर संपुष्टात येणार आहे. पालिकेसाठी मतदान झाले. मात्र, मतमोजणी लांबल्यामुळे उमेदवार आणि समर्थकांनी मतांची आकडेमोड आणि अंदाज लावण्यात दिवस घालवले आहेत. .Kolhapur Election : आमदार, जिल्हाप्रमुखांचे चिरंजीव रिंगणात; शिवसेना शिंदे गटात उमेदवारीसाठी प्रचंड गर्दी.नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदासाठी शहराच्या सर्वच प्रभागांमध्ये चुरशीने मतदान झाले आहे. शाहू विकास आघाडी आणि शिरोळ तालुका विकास आघाडी व जनसंघर्ष आघाडीचे नेते, उमेदवार आणि समर्थकांनी आपापल्या परीने मतांची गोळाबेरीज करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या तरी दोन्ही आघाड्यांच्या मते आपलीच सत्ता येणार, असा दावा केला जात आहे..पालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारांनी मतदारांवर आश्वासनांची खैरात केली आहे. अखेरच्या टप्प्यात शहराच्या अनेक भागात पैशांचा वारेमाप वापर केला आहे. यावेळी पालिकेच्या निवडणुकीत बड्या नेत्यांच्या प्रचार सभा झाल्या नसल्या तरी स्थानिक नेते, उमेदवारांनी प्रचारानिमित्त प्रभाग पिंजून काढले आहेत..Kolhapur Election : रुसू नका, नाराज होऊ नका; ताकदीने लढून महापालिका जिंकू – सतेज पाटील यांचे भावनिक आवाहन.सुरुवातीच्या काळात एकतर्फी होईल, असे चित्र असणारी ही निवडणूक मात्र अखेरच्या क्षणापर्यंत चांगलीच रंगतदार झाली. सत्ता कुणाची? नगराध्यक्ष कोण? काही प्रभागात नगरसेवक कोण? हे ठामपणे सांगता न येण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. .भुयारी गटार आणि भ्रष्टाचार हे प्रचारातील प्रमुख मुद्दे विरोधकांनी उचलले होते, तर शाहू विकास आघाडीचे नेते, उमेदवारांनी केलेल्या विकासाच्या पाठबळावर मतदानाला सामोरे गेले होते. माजी नगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर आणि नवखे उमेदवार सुदर्शन कदम यांच्यातील लढत चुरशीने झाल्याने नगराध्यक्ष होणार कोण हे नेते, उमेदवार, समर्थकांशिवाय कोणीही ठामपणे सांगू शकत नसल्याची स्थिती आहे. .काही प्रभागांमध्ये चुरशीची आणि रंगतदार निवडणूक पाहायला मिळाली. एकूणच प्रस्थापित विरोधात नवखे अशी व्याख्या जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीची करता येण्यासारखी आहे. निकालाचे ‘काउंटडाऊन'.पालिकेसाठी दोन डिसेंबरला मतदान झाले. तब्बल १९ दिवसांच्या विलंबानंतर रविवारी (त.२१) मतमोजणी होत आहे. त्यामुळे नेते, उमेदवार, त्यांच्या समर्थकांकडून दिवस आणि मतमोजणीला किती तास उरले, याचीही आकडेमोड केली जात आहे..निकालाची धाकधूकपालिकेच्या यावेळच्या निवडणुकीत मतदारांचा अंदाज लागणे कठीण बनले आहे. परिणामी नेते, उमेदवारांमध्ये निकालाबाबत प्रचंड उत्कंठा आणि धाकधूक लागून राहिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.