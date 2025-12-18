कोल्हापूर

Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?

Jaysingpur Municipal Election : चार वर्षांनंतर प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेला नवे नेतृत्व मिळणार, प्रस्थापित नेते आणि नवख्या उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत, निकाल अनिश्चित. भुयारी गटार, भ्रष्टाचार आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदानाचा कौल
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : येथील पालिकेसाठी चुरशीने मतदान झाल्यानंतर निकालाची प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. तीन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निकालाचे शहरात अंदाज आणि तर्कही लावले जात आहेत. ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर महाराजांच्या दरबारात कौल कुणाला, याची चर्चा शहरात रंगली आहे.

