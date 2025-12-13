Jaysingpur PHC : अपघात, संशयित मृत्यूंसाठी दिलासा! जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक शवविच्छेदन गृह

जयसिंगपूर : जिल्ह्यात सर्वाधिक पोस्टमार्टेम होणाऱ्यांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील शवविच्छेदन गृह अत्याधुनिक बनले आहे. अनेक वर्षांपासून शवविच्छेदन गृह अद्ययावत बनवावे, अशी मागणी होत होती. यामुळे मृतदेहांची हेळसांड थांबणार आहे..जिल्ह्यात सर्वाधिक पोस्टमार्टेम होणारे जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. अनेक वर्षांपासून शवविच्छेदनगृहाची दुरवस्था झाली होती. अखेर येथील शवविच्छेदनगृह आता अद्ययावतपणे सेवा देत असल्याने मृतदेहाची हेळसांड थांबली आहे. .Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र राज्यात अव्वल बनले आहे. शिवाय आता शवविच्छेदन गृह ही अद्ययावत बनल्याने नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा पाच वर्षांत मोठा कायापालट झाला आहे. .तालुका, जिल्हा, विभागास्तरातून राज्यात अव्वल स्थानावर पोहोचली आहे. हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जयसिंगपूर, उदगाव, चिपरी, कोंडिग्रे, चिंचवाड, संभाजीपूर आदी गावांचा समावेश आहे. या सहा गावांत एक लाख २० हजार लोकसंख्या असून याचा कार्यभार आरोग्य केंद्रावर आहे. .Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.त्याचबरोबर रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग येथून जात असून येथील अपघात व सहा गावांतील होणाऱ्या घटनातील संशयित मृतांवर जयसिंगपूर आरोग्य केंद्रात पोस्टमार्टेम केले जाते. येथील शवविच्छेदन गृहाची दुरवस्था झाली होती. .आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या फंडातून शवविच्छेदन गृहाच्या बळकटीकरण व विस्तारीकरण करण्यासाठी २० लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. यातून येथील शवविच्छेदन गृह अद्ययावतपणे उभारले आहे. येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन वर्षांत ११२ मृतदेहांवर शवविच्छेदन केले आहे. .जिल्ह्यातील सर्वाधिक शवविच्छेदन करणारे हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र अव्वलस्थानी आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक शवविच्छेदन करण्यात जयसिंगपूर आरोग्य केंद्र प्रथम क्रमांकावर आहे. शवविच्छेदनगृहाची दुरवस्था झाल्याने आमदार यड्रावकर यांच्या फंडातून शवविच्छेदन गृहाचे बळकटीकरण केले आहे. येथील शवविच्छेदन गृह अद्ययावत बनले आहे. तसेच येथे मृतदेह ठेवण्यासाठी शीतगृहही लवकरच उपलब्ध करीत आहे.- डॉ. पांडुरंग खटावकर, शिरोळ तालुका वैद्यकीय अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.