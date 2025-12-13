कोल्हापूर

Jaysingpur PHC : अपघात, संशयित मृत्यूंसाठी दिलासा! जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक शवविच्छेदन गृह

Cold storage facility : जिल्ह्यात सर्वाधिक शवविच्छेदन होणाऱ्या जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील शवविच्छेदन गृह अखेर अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज झाले असून मृतदेहांची हेळसांड थांबणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : जिल्ह्यात सर्वाधिक पोस्टमार्टेम होणाऱ्यांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील शवविच्छेदन गृह अत्याधुनिक बनले आहे. अनेक वर्षांपासून शवविच्छेदन गृह अद्ययावत बनवावे, अशी मागणी होत होती. यामुळे मृतदेहांची हेळसांड थांबणार आहे.

Kolhapur
Health Department
Medical Facility
medical department
jaysingpur
health

