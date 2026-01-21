कोल्हापूर

Indian Woman Politics USA: जयसिंगपूरच्या पोरी लै भारी! अमेरिकेतील प्रमुख शहराच्या उपमहापौर उर्मिला पुरंदरेंची झाली निवड

Maharashtra Woman Global Achievement : जयसिंगपूरसाठी अभिमानाची बातमी. अमेरिकेतील प्रमुख शहराच्या उपमहापौरपदी उर्मिला पुरंदरे यांची निवड; मराठी कर्तृत्वाचा जागतिक ठसा.
Jaysingpur girl elected deputy mayor in America

Sandeep Shirguppe
Updated on

Jaysingpur News International : जयसिंगपूरच्या सुकन्या उर्मिला अशोक पुरंदरे-अर्जुनवाडकर यांची अमेरिकेतील न्यूजर्सी प्रांतातील होपवेल टाउनशिपच्या उपमहापौरपदी निवड झाली.

