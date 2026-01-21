Indian Woman Politics USA: जयसिंगपूरच्या पोरी लै भारी! अमेरिकेतील प्रमुख शहराच्या उपमहापौर उर्मिला पुरंदरेंची झाली निवड

Jaysingpur News International : जयसिंगपूरच्या सुकन्या उर्मिला अशोक पुरंदरे-अर्जुनवाडकर यांची अमेरिकेतील न्यूजर्सी प्रांतातील होपवेल टाउनशिपच्या उपमहापौरपदी निवड झाली..उर्मिला अर्जुनवाडकर यांचे बालपण आणि शिक्षण जयसिंगपूरमध्ये झाले. शहरातील चौथ्या गल्लीत वास्तव्यास असलेल्या अर्जुनवाडकर कुटुंबातील त्या कन्या आहेत. उर्मिला यांनी आपल्या कष्टाने आणि जिद्दीने अमेरिकेच्या राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे..अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या महत्त्वाच्या पदावर एका मराठी महिलेची निवड होणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. गेली चार वर्षे या प्रतिष्ठित महानगरपालिकेत त्या नगरसेविका म्हणून कार्यरत आहेत..Kolhapur Flashback : तीन वेळा महापौरपद हुकले, तरीही न डगमगलेले नेतृत्व; बळिराम पोवारांची जिद्दी राजकीय कहाणी.याआधी २०२४ मधेही महत्त्वाच्या पदाची त्यांनी धुरा सांभाळली होती. सामाजिक सेवेच्या कारकिर्दीमधे त्यांनी आरोग्य, पर्यावरणविकास व संवर्धन, शहर संरचना या व इतर विभागांत केलेल्या कामगिरीमुळे त्यांच्याकडे ही धुरा पुन्हा सोपविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.