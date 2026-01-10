Kolhapur Crime News : ‘तुला बाळ होत नाही’ पती, सासू, दीर, जाऊ सगळ्यांनी छळलं; शेवटी विवाहितेनं जे केलं ते धक्कादायक, कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Crime Breaking : चिपरी (ता. शिरोळ) येथील सौ. कोमल ऊर्फ कीर्ती किशोर आवळे (वय २७) यांनी आज अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेऊन आत्महत्या केली. हा प्रकार गुरुवारी रात्री घडला. कोमल हिने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची फिर्याद कुमार आदगोंडा कांबळे (रा. आळते, ता. हातकणंगले) यांनी आज जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे..जयसिंगपूर पोलिसांनी सांगितले, की विवाहितेच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती किशोर पट्टू आवळे, सासू शोभा पट्टू आवळे, दीर अतुल प्रशांत ऊर्फ पट्टू आवळे व जाऊ कोमल अतुल आवळे (सर्व रा. चिपरी, ता. शिरोळ) यांच्याविरोधात जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून या सर्वांना अटक केली आहे..Jaysingpur Nagar Palika News : राजू शेट्टी, सतेज पाटील, धनंजय महाडिक, गणपतराव पाटील विरोधात पण, जयसिंगपुरात यड्रावकरांचा दबदबा कायम.गंभीर जखमी अवस्थेत कोमल यांना गुरुवारी रात्री सांगली सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केले होते; मात्र उपचारादरम्यान काल रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, तुला मूल होत नाही, तू वांझोटी (निपुत्रिक) आहेस, किशोरचे दुसरे लग्न करतो, असे म्हणून पती, सासू, दीर व जाऊ तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जात होता, असेही फिर्यादित म्हटले आहे. जयसिंगपूर पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री पती चौघांना रात्री अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.