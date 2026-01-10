कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : ‘तुला बाळ होत नाही’ पती, सासू, दीर, जाऊ सगळ्यांनी छळलं; शेवटी विवाहितेनं जे केलं ते धक्कादायक, कोल्हापुरातील घटना

Jaysingpur Crime : तुला मूल होत नाही म्हणून पती, सासू, दीर व जाऊने शारीरिक व मानसिक छळ केल्याने जयसिंगपूर येथील विवाहितेने घरातच पेटवून घेतलं.
Family harassment crime news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime Breaking : चिपरी (ता. शिरोळ) येथील सौ. कोमल ऊर्फ कीर्ती किशोर आवळे (वय २७) यांनी आज अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेऊन आत्महत्या केली. हा प्रकार गुरुवारी रात्री घडला. कोमल हिने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची फिर्याद कुमार आदगोंडा कांबळे (रा. आळते, ता. हातकणंगले) यांनी आज जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे.

