कोल्हापूर

Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!

Gadhinglaj Politics: आगामी निवडणुकीसाठी आघाडीचे समीकरण भक्कम करण्यासाठी भाजप-जनसुराज्य-ज.द. नेत्यांची एकत्रित मोर्चेबांधणी जोरात सुरू असून, गडहिंग्लजमध्ये या आघाडीचा प्रभाव निर्णायक ठरणार आहे.
Gadhinglaj Politics

Gadhinglaj Politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज: येथील नगरपालिका निवडणुकीसाठी जनता दल, भाजप व जनसुराज्य आघाडीमध्ये जागा वाटपावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. कोल्हापूर येथे खासदार धनंजय महाडिक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जागा वाटपावर चर्चा झाली.

Kolhapur
political
election
Dhananjay Mahadik
Discussion
Muncipal corporation
Political Culture
political parties
Meeting
nagarpalika
muncipal corporation election

