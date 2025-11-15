Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!

गडहिंग्लज: येथील नगरपालिका निवडणुकीसाठी जनता दल, भाजप व जनसुराज्य आघाडीमध्ये जागा वाटपावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. कोल्हापूर येथे खासदार धनंजय महाडिक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जागा वाटपावर चर्चा झाली. .दरम्यान, शिंदे शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशीही चर्चा सुरू असून, त्यांचा निर्णय घेऊन प्रत्येक पक्षाला किती जागा याची संख्या जाहीर करण्याचे ठरले आहे..Kolhapur Election: भाजपच्या सहा जागांच्या घोषणेनंतर शिंदे सेनेची ‘स्वबळ’ रणधुमाळी; स्थानिक निवडणुकांत नवा राजकीय भूचाल!.येथील पालिकेच्या निवडणुकीत अजित पवार राष्ट्रवादीच्या विरोधात ही संयुक्त आघाडी रिंगणात उतरणार आहे. गुरुवारी (ता. १३) भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, अमल महाडिक, जनसुराज्यचे संस्थापक आमदार विनय कोरे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात जिल्ह्यातील पालिकांच्या निवडणुकांमधील युतीविषयी चर्चा झाली. .त्यामध्ये गडहिंग्लज पालिकेत जनता दल, जनसुराज्य व भाजप, अशी एकत्रित आघाडी निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे जाहीर केले. .Kolhapur Election: आरक्षण लागले आणि उमेदवार मैदानात रातोरात बदलले प्रभागांतील फलक; सोशल मीडियावर घोषणांचा महापूर!.त्यानंतर आज तातडीने कोल्हापूर येथे खासदार महाडिक यांच्या उपस्थितीत जागा वाटपासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत जागा वाटपावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, या आघाडीत शिंदे शिवसेनेला सामील करून घेण्यासाठी पालकमंत्री आबिटकर यांच्याशी चर्चा सुरू असून, त्यांच्या निर्णयानंतर कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला किती जागा याची घोषणा करण्याचे ठरले आहे. .यावेळी जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी, पक्षाचे कार्याध्यक्ष उदय कदम, जनसुराज्यचे रमेश रिंगणे, बाळासाहेब गुरव, भाजपचे आनंद पेडणेकर यांच्यासह बाळ पोटे-पाटील, विजय फुटाणे, राजेश बोरगावे, नितीन देसाई, शिवाजी पाटील-जरळीकर, सागर पाटील, सागर गंधवाले उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.