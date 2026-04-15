Danoli Village Shutdown Protest : “भरतेशला न्याय मिळालाच पाहिजे”, दानोळी गाव बेमुदत बंद; जिवाभावाचा भरतेश गेला भविष्य सुरक्षितेसाठी गाव एकवटलं

Danoli Bharatesh case latest update : दानोळी (ता. शिरोळ) येथील भाजीपाला व्यावसायिक भरतेश राजगोंडा टोपगोंडा यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी संपूर्ण गाव संतप्त झाले असून, "भरतेशला न्याय मिळालाच पाहिजे" या एकाच घोषणेनं आज गाव दणाणून गेले. निषेधार्थ गावकऱ्यांनी एकजुटीने रस्त्यावर उतरून मूक मोर्चा, बंद आणि निषेध सभा घेत तीव्र भावना व्यक्त केल्या..गावातील सर्व समाजघटक व्यापारी, युवक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक एकत्र येत या अमानुष घटनेचा निषेध नोंदवला. "ही केवळ एका कुटुंबाची लढाई नसून संपूर्ण दानोळीच्या स्वाभिमानाची आणि सुरक्षित भविष्यासाठीची लढाई आहे," अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. दोषींना कठोर शिक्षा होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला.दरम्यान, गावात झालेल्या तातडीच्या बैठकीत या घटनेचा तीव्र निषेध करत पोलिस प्रशासनाने सखोल चौकशी करून सर्व संशयितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. सर्व आरोपींना अटक होईपर्यंत बेमुदत गाव बंद ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला..या बैठकीस उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल ठाकूर, सरपंच सुनीता वाळकुंजे, तसेच गावातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेकडो नागरिक उपस्थित होते. महादेव धनवडे, रावसाहेब भिलवडे, केशव राऊत, गुंडू दळवी, उदय राऊत, तात्या नेजकर, वकील पाराज, बोरचाटे आदींनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या..गावात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी कायमस्वरूपी पोलिस चौकी सुरू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. बुधवारी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यावर मूक मोर्चा काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. पोलिस अधिकारी अमोल ठाकूर यांनी प्रशासकीय दिरंगाईबाबत चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले तसेच पोलिस चौकीसंदर्भात सकारात्मक भूमिका दर्शवली..पोलिसांना निवेदनया घटनेनंतर दानोळी ग्रामस्थांनी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात जिल्हा पोलिसप्रमुख योगेश कुमार गुप्ता यांच्या नावे निवेदन सादर केले. परिसरात वाढत्या गुन्हेगारीचा उल्लेख करत सखोल तपास करून सर्व संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.यावेळी तात्या भैया, स्वप्निल माणगावे, सुकमार सकाप्पा, अशोक आनंदा, रामचंद्र शिंदे, विपुल भिलवडे, सुनील शिंदे, अमित दळवी, सचिन राऊत, गणेश साळोखे, विजय दळवी, सुभाष गुळ, भरत माणगांवे, प्रकाश पाटील, बंडू माणगांवे, धन्यकुमार पाराज, अरुण टोपगोंडा, शीतल पोलिस, दीपक आलमाने, रवी माने आदींसह नागरिक उपस्थित होते. दानोळी एकजूट असून न्यायासाठीचा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहणार असल्याचा ठाम निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.