Leopard Sighting Jyotiba Dongar : बाप रे! जोतिबा डोंगरावरील शासकीय विश्रामगृहाच्या परिसरात फिरताना दिसला बिबट्या; पाहा अंगावर काटा आणणारा CCTV

जोतिबा डोंगर (कोल्हापूर) : जोतिबाच्या डोंगरावरील शासकीय विश्रामगृह परिसरात बिबट्याचा वावर आहे. हा बिबट्या सीसीटीव्हीच्या फुटेजमध्ये कैद झाला. रात्री त्याने या परिसरातील कुत्र्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न (CCTV leopard captured in Kolhapur) केला. काल पोहाळेतील मधला माळ, काटकर शेत या परिसरात शेतकऱ्यांना बिबट्याचे दर्शन झाले..पायथ्याशी असणाऱ्या गिरोली- पन्हाळा या मार्गावरील वीजकडा (सरकाळा) परिसरात पूर्ण वाढ झालेल्या बिबट्याचा दर्शन दोन महिन्यांपासून सतत होत आहे; पण त्याने कशावरही हल्ला केला नव्हता. पण, त्याने कुत्र्यावर व पोहाळेतील गायीवर पंधरा दिवसांपूर्वी हल्ला केला होता. त्यामुळे पोहाळेसह जोतिबा डोंगरावर भीतीचे वातावरण आहे. पोहाळे तर्फ आळते येथील पाझर तलाव व लेण्याची खडी बिबीची खडी या परिसरात जनावरे घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना गेल्या आठवड्यात बिबट्याचे दर्शन झाले होते..Radhanagari Wildlife Sanctuary : दुर्मिळ माळढोक पक्ष्याचं स्थलांतर? राधानगरी अभयारण्यात नक्की काय आढळलं? पक्षी निरीक्षकांचा महत्त्वाचा दावा समोर...जोतिबा डोंगर दऱ्या व पठारावर बिबट्या असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे या परिसरात भाविक, ग्रामस्थ शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना दोन दिवसांपूर्वी हा बिबट्या दिसला होता. गेल्या आठवड्यात रस्त्याजवळ असणाऱ्या एका झाडीतील दगडावर हा बिबट्या बसलेला दिसला..सरकाळा तसेच वीजकडा या परिसरात बिबट्यासाठी पोषक वातावरण आहे. भरपूर झाडी, राहण्यासाठी दगडांच्या घळा आहेत. पाणी पिण्यासाठी पाणवठे आहेत. त्यामुळे येथे सर्रास बिबट्याचा वावर आढळतो. वन विभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी अद्याप कोणतीही हालचाल केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.