Jyotiba Temple,: सुट्यांमुळे जोतिबा डोंगर गजबजला; लाखभर भाविकांनी घेतले दर्शन : पहाटेपासून रांगा

जोतिबा डोंगर : क्षेत्र वाडीरत्नागिरी येथे सलग तीन दिवस सुट्यांमुळे आज जोतिबा डोंगराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले. भाविकांनी दिवसभर डोंगर गजबजला. आज महाराष्ट्र कर्नाटकातील लाखभर भाविकांनी जोतिबा देवाचे दर्शन घेतले. पहाटे पाचपासून भाविक डोंगरावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली. सकाळी दहा वाजता तर डोंगर .हाउसफुल्ल झाला.लाखो भाविकांनी आज मंदिर शिखरांवर गुलाल खोबऱ्याची उधळण केली. त्यामुळे जोतिबा डोंगर गुलालात न्हाऊन गेला. शनिवारपासूनच पुजाऱ्यांच्या घरी भाविकांनी गर्दी केली. मंदिरात सकाळी काकड आरती मंगलपाठ, केदार स्त्रोत्र, केदार महिमा या विधींचे पठण झाले. सकाळी दहा वाजता जोतिबा देवाची अलंकारिक रूपातील महापूजा बांधली..दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. डोंगरावर आज बंदोबस्त कमी असल्याने महिला, वृद्ध, लहान मुले यांचे हाल झाले. यमाई मंदिर परिसर, शासकीय विश्रामगृह या भागात दिवसभर अनेकवेळा वाहतूक विस्कळीत होऊन कोंडी झाली. कोडोली पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक चेतन मसुगटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरक्षा व्यवस्था तैनात होती..आज मंदिराची स्वच्छतादरम्यान, जोतिबाचे मानाचे उंट घोडे हे प्राणी दोन दिवसांपूर्वी डोंगरावर दाखल झाले. त्यांचे औक्षण केले. ते विश्रांतीसाठी तीन महिने पोहाळे गावी होते.दरम्यान, जोतिबा डोंगरावर येत्या रविवारपासून नवरात्रोत्सवास प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे सोमवारपासून (ता. ५) डोंगरावर मंदिराची स्वच्छता केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.