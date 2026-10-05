कोल्हापूर

Jyotiba Temple,: सुट्यांमुळे जोतिबा डोंगर गजबजला; लाखभर भाविकांनी घेतले दर्शन : पहाटेपासून रांगा

Jyotiba Temple, Kolhapur, Devotees Rush; सलग तीन दिवसांच्या सुट्यांमुळे जोतिबा डोंगरावर यात्रेचे स्वरूप आले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून लाखभर भाविकांनी दर्शन घेतले. पहाटेपासून रांगा लागल्या असून गुलाल-खोबऱ्याची उधळण करण्यात आली.
Devotees gather in large numbers at Jyotiba Temple in Kolhapur during the holiday rush.

Devotees gather in large numbers at Jyotiba Temple in Kolhapur during the holiday rush.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जोतिबा डोंगर : क्षेत्र वाडीरत्नागिरी येथे सलग तीन दिवस सुट्यांमुळे आज जोतिबा डोंगराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले. भाविकांनी दिवसभर डोंगर गजबजला. आज महाराष्ट्र कर्नाटकातील लाखभर भाविकांनी जोतिबा देवाचे दर्शन घेतले. पहाटे पाचपासून भाविक डोंगरावर दाखल होण्यास सुरुवात झाली. सकाळी दहा वाजता तर डोंगर

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