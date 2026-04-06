Kagal Accident : पुणे-बंगळूर महामार्गावर कागलजवळ भीषण अपघात; दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांची कार उलटली

कागल : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कागलजवळ मोटार आणि दुचाकी यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार ठार (kagal accident pune bangalore highway) झाला, तर मोटारीतील तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दादासो महादेव सोनुले (वय ४१, रा. वंदूर, ता. कागल) असे मृताचे नाव आहे..याप्रकरणी कागल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील कागलजवळ लक्ष्मी पेट्रोल पंपाजवळ सकाळी सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात घडला. दत्ता भरत शिंदे (वय ४२, रा. बरसगाव दुमाला, ता. धाराशिव) यांच्यासह मनीषा आगळे व मानवी आगळे हे मोटारीतून आदमापूर येथे बाळूमामांच्या दर्शनासाठी आले होते..दर्शन घेऊन परतत असताना कागलजवळ महामार्गावर समोरून आलेल्या दुचाकीने त्यांच्या गाडीला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, मोटारचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि रस्त्याकडेला असलेल्या सखल भागात गाडी उलटली; तसेच दुचाकीही सखल भागात जाऊन पडली. यात मोटारीतील तिघे जण व दुचाकीस्वार दादासो सोनुले हे जखमी झाले. उपचारासाठी त्यांना कोल्हापूर येथील रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारादरम्यान सोनुले यांचा मृत्यू झाला. इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत..दुचाकीस्वार दादासो सोनुले यांनी निष्काळजीपणे व चुकीच्या दिशेने वाहन चालवत मोटारीला धडक दिल्याने अपघात घडला. अपघातास कारणीभूत ठरल्याबाबतचा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. अपघातात दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले असून, पोलिस पुढील तपास करत आहेत.