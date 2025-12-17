कोल्हापूर

Kagal Bus stand : कागल बसस्थानक अचानक बंद; नियोजनाअभावी प्रवासी गोंधळात, वाहतूक कोंडी वाढली

Scattered Temporary Bus Stops : नूतनीकरणाच्या कामात नियोजनाचा अभाव; सहा महिन्यांपासून प्रवाशांचा त्रास, तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबे; ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांची विशेष कोंडी. शहराच्या मध्यवर्ती भागात बस व खासगी वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी तीव्र
सकाळ वृत्तसेवा
कागल : गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कागल बसस्थानकाच्या नूतनीकरण कामाचा फटका अखेर थेट प्रवाशांना बसला आहे. स्थानकासमोरील भागाचे काँक्रिटीकरण सुरू झाल्याने मंगळवारपासून कागल बसस्थानक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र, कोणतीही सुस्पष्ट व एकत्रित पर्यायी व्यवस्था नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

