Kagal Bus stand : कागल बसस्थानक अचानक बंद; नियोजनाअभावी प्रवासी गोंधळात, वाहतूक कोंडी वाढली

कागल : गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कागल बसस्थानकाच्या नूतनीकरण कामाचा फटका अखेर थेट प्रवाशांना बसला आहे. स्थानकासमोरील भागाचे काँक्रिटीकरण सुरू झाल्याने मंगळवारपासून कागल बसस्थानक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र, कोणतीही सुस्पष्ट व एकत्रित पर्यायी व्यवस्था नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र दिसत आहे..नूतनीकरणाच्या नावाखाली सुरुवातीपासूनच कामाचे नियोजन ढिसाळ राहिले. पावसाळ्याच्या तोंडावर सुरू झालेल्या बांधकामामुळे अर्ध्याहून अधिक जागा बंधिस्त करण्यात आली होती, तर उर्वरित अरुंद जागेतून प्रवासी वाहतूक सुरू होती..Pune : उड्डाणपुलाचं काम,बस-ट्रकचा अपघात; विद्यापीठ ते शिवाजीनगर रस्ता ब्लॉक, 3-4 किमी वाहनांच्या रांगा.पाऊस, चिखल आणि अपुऱ्या सोयींमुळे प्रवाशांना अनेक महिने त्रास सहन करावा लागला. सध्या इमारतीचे साठ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असले, तरी समोरील भागाचे काँक्रिटीकरण सुरू होताच संपूर्ण बसस्थानक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..आगार व्यवस्थापनाने तात्पुरत्या उपाययोजनांअंतर्गत शहरात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी बस थांबे निश्चित केले आहेत. कागल-रंकाळा, निपाणी-रंकाळा तसेच तालुक्याच्या पश्चिम भागात जाणाऱ्या बसेस कागल-रंकाळा मार्गावर थांबत आहेत. .Nashik Nimani Bus Stand : निमाणी बसस्थानक बनले 'समस्येचे आगार'; सिटीलिंकच्या कारभाराने प्रवासी हैराण!.महामार्गाच्या पश्चिम व दक्षिण बाजूकडून येणाऱ्या आणि कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या बसेससाठी भुयारी मार्गाबाहेर स्वतंत्र थांबा ठेवण्यात आला आहे. इचलकरंजीकडे जाणाऱ्या बसेस स्थानकाशेजारील भुयेकर पेट्रोल पंपासमोर थांबवण्यात येत आहेत..मात्र, तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबे असल्याने प्रवाशांचा गोंधळ वाढला आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बसस्थानक परिसरात फलक लावण्यात आले असले तरी त्याकडे प्रवाशांचे दुर्लक्ष होत असून, अनेक प्रवासी चौकशी कक्षात माहिती विचारताना दिसत आहेत..यातच बसस्थानक शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने तसेच महामार्गावरून मुरगूडकडे जाणाऱ्या वाहनांची वर्दळ वाढल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या बसेस व खासगी वाहनांमुळे ट्रॅफिक जाम होत असून, नागरिकांच्या संतापात भर पडत आहे..समन्वया अभावी गैरसोयआगार व्यवस्थापन व ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाअभावी ही गैरसोय वाढत असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पोलिस प्रशासन, नगरपालिका आणि एसटी महामंडळ यांनी समन्वय साधून तातडीने एकाच ठिकाणी सुस्पष्ट पर्यायी व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. .काही दिवसांसाठी असली तरी गैरसोय कमी करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावेत, वाहतूक पोलीस तैनात करावेत तसेच पालिकेने परिसरातील अतिक्रमणे काही काळासाठी हटवावीत, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.