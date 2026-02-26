कोल्हापूर

Kagal Check Post Accidents: कागलमध्ये नाक्यावर अपघातांची मालिका, चेक पोस्ट व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष; बॅरिकेडस्‌मुळेच अनेक अपघात

Kolhapur traffic accident report :कागल नाक्यावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमागे चेक पोस्ट व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष आणि बॅरिकेडस् कारणीभूत असल्याचा आरोप. सविस्तर वृत्त वाचा.
Kagal Check Post Accident point

Kagal Check Post Accident point

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kagal Check Post Accident Point : (नरेंद्र बोते) : कागल येथील नवीन सीमा तपासणी नाक्यावर अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. आज पुन्हा झालेल्या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या अपघातातही एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला होता. या सततच्या दुर्घटनांमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident news
post
toll plaza
Kagal
Accident injured help
accident death
accident case
Accident Death News
accident news today
accident news article
satara kagal highway
Toll naka
kolhapur city

Related Stories

No stories found.