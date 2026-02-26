Kagal Check Post Accident Point : (नरेंद्र बोते) : कागल येथील नवीन सीमा तपासणी नाक्यावर अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. आज पुन्हा झालेल्या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या अपघातातही एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला होता. या सततच्या दुर्घटनांमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..१० डिसेंबर २०२४ पासून सुरू असलेला हा एकात्मिक तपासणी नाका बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लिमिटेड या कंपनीकडे आहे. नाका सुरू झाल्यापासून वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत गंभीर त्रुटी निदर्शनास येत आहेत. महामार्गावर लावलेल्या झिगझॅग बॅरिकेडस्मुळे वाहनचालकांचा गोंधळ उडतो..याठिकाणी आरटीओ नाक्याकडे जाणारी अवजड वाहने दुचाकी वाहनांसाठी जीवघेणी ठरत आहेत. दुचाकी वाहनचालकाला सरळ जायचे असते. मात्र, याचवेळी अवजड वाहन महामार्गावरून नाक्याकडे वळते आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात घडत आहे. अशा प्रकारे झालेल्या अपघातात सहा जणांना जीव गमवावा लागला आहे, तर कित्येक जण जखमी झाले आहेत..‘या ठिकाणी असा एकही दिवस जात नाही की, अपघात होत नाही,’ असे स्थानिकांचे मत आहे. बॅरिकेडस्मुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे, तर काही वाहनांना अचानक दिशा बदलावी लागते. नाका परिसरात आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा, रुग्णवाहिका किंवा तत्काळ मदत केंद्र नसल्याने अपघातानंतर जखमींना वेळेत उपचार मिळण्यात अडथळे येतात. बॅरिकेडस्ची रचना त्रासदायक आहे..Kagal Checkpoint Accident : कोल्हापूर -बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गावर कागल सीमा तपासणी नाक्याजवळ भीषण अपघात, तीन दिवसात दुसरा अपघात.या बॅरिकेडस्मुळेच अनेक अपघात झाले आहेत. याचा पुनर्विचार करून वाहतुकीला अडथळा ठरणारी व्यवस्था तातडीने बदलावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. अपघाताला आमंत्रण देणारे हे ठिकाण आहे. दोन दिवसांत दोन बळी आणि वारंवार होणारे अपघात पाहता प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा नागरिकांचा रोष तीव्र आंदोलनाच्या रूपाने उसळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.