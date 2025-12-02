कोल्हापूर

Kolhapaur Election : ‘कागलला स्वर्ग बनवू’ मुश्रीफ व घाटगे यांची लोककल्याणावर आधारित विकासाची ग्वाही

Hasan Mushrif Promises Transformational Development : विकासाच्या पटलावर कागलची वेगळी ओळख निर्माण झालेलीच आहे. समरजितसिंह घाटगे यांच्या सहयोगाने आणि कागलवासीयांच्या पाठबळावर कागल शहराला स्वर्ग बनविल्याशिवाय राहणार नाही’, असा विश्वास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
Hasan Mushrif Promises Transformational Development

Hasan Mushrif Promises Transformational Development

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल : ‘विकासाच्या पटलावर कागलची वेगळी ओळख निर्माण झालेलीच आहे. समरजितसिंह घाटगे यांच्या सहयोगाने आणि कागलवासीयांच्या पाठबळावर कागल शहराला स्वर्ग बनविल्याशिवाय राहणार नाही’, असा विश्वास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Hasan Mushrif
Development
Kagal
political news kolhapur
political alliances in Maharashtra
Political satire
Political Uncertainty in Kolhapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com