Kolhapaur Election : ‘कागलला स्वर्ग बनवू’ मुश्रीफ व घाटगे यांची लोककल्याणावर आधारित विकासाची ग्वाही

कागल : 'विकासाच्या पटलावर कागलची वेगळी ओळख निर्माण झालेलीच आहे. समरजितसिंह घाटगे यांच्या सहयोगाने आणि कागलवासीयांच्या पाठबळावर कागल शहराला स्वर्ग बनविल्याशिवाय राहणार नाही', असा विश्वास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला..येथील श्रीमंत बापूसाहेब महाराज चौकात राष्ट्रवादी आणि छत्रपती शाहू आघाडीच्या जाहीर प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..Kolhapur Kagal Politics: वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी; मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे युतीबाबत गौप्यस्फोट.मुश्रीफ म्हणाले, 'राजकारण आणि समाजकारण लोकांच्या कल्याणासाठी करायचे असते. नगराध्यक्षांसह आमचे सर्वच नगरसेवक गोरगरिबांची काळजी घेतील आणि लोककल्याणकारी योजना जनतेच्या दारापर्यंत नेतील..' घाटगे म्हणाले, 'सुसंस्कृत कागल घडविण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. मुश्रीफ व आमचे काम आपल्यासमोर आहे. महिलांना लघुउद्योग, तर तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक बनवू.'.Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ - समरजीत घाटगे जिंकले पण कार्यकर्ते हरले, मक्तेदारी निर्णयाने कागलकरांनी व्यक्त केला संताप.दरम्यान, मुश्रीफ यांच्याबरोबर तुसकाळ वृत्तसेवागडहिंग्लज : 'मंत्री हसन मुश्रीफ यांना शहरातील रिंगरोडसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडवता आले नाहीत. परंतु, रिंगरोड आता आम्ही सर्व्हेच्या टप्प्यात आणून ठेवला आहे. शहराबाहेरून रिंगरोड करण्यासाठी आवश्यक सर्व्हेची फाईल केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या टेबलावर आहे. .येत्या पंधरवड्यात सर्व्हेसाठी ९० लाखांच्या निधीसह परवानगी आणू', अशी ग्वाही आमदार विनय कोरे यांनी आज येथे दिली. येथील निवडणुकीतील महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभेत ते बोलत होते..पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, स्वाती कोरी, नगराध्यक्ष उमेदवार गंगाधर हिरेमठ व नगरसेवक यावेळी उमेदवार उपस्थित होते..आमदार कोरे म्हणाले, 'स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी कागलचा कारंजा, शेंडापार्कातील दवाखाना, बांधकाम कामगारांना किती पैसे दिले, या मुद्द्यावर मुश्रीफ गडहिंग्लजकरांची मते मागत आहेत. .स्वाती कोरी एकट्या असल्याचे पाहून टीका करणारे मुश्रीफ गेल्या चार वर्षांत न झालेल्या रिंगरोड, बेघरांना प्रॉपर्टी कार्ड, सांडपाणी या प्रश्नांवर काहीच ठोस बोलत नाहीत. त्यामुळे रिंगरोड, बेघरांना प्रॉपर्टी कार्ड व शहराच्या अाध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जनतेने महायुतीला साथ द्यावी.'.पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, 'गडहिंग्लजच्या सुज्ञ मतदारांना विकासाची किल्ली कोणाकडे द्यायची, हे चांगले कळते. आगामी पाच वर्षांतील विकासाची संकल्पना निश्चित पूर्णत्वाला नेऊ.' कोरी म्हणाल्या, 'वडिलांचा आधार नसताना एकटी असल्याचे पाहून टार्गेट करणे सोपे असते. .माझ्यावर अनेक टीका झाल्या. पण, त्या मी सकारात्मक घेऊन केवळ शहर विकासाचा संकल्प पूर्णत्वासाठी महायुती साकारली आहे. यावेळी पाटील, कदम, हेमंत कोलेकर आदींची भाषणे झाली. राजेंद्र तारळे यांनी आभार मानले. असा सवालही घाटगे यांनी संजय मंडलिकांना केला..याप्रसंगी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सविता माने, जिल्हा बॅंकेचे संचालक भैय्या माने, प्रकाश गाडेकर, अखिलेश घाटगे, जयवंत रावण, दीपक मगर, स्वरूपा जकाते, प्रा. मधुकर पाटील, विजय काळे यांची भाषणे झाली. .राजेंद्र जाधव यांनी स्वागत केले. प्रवीण काळबर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी नविद मुश्रीफ, बाबागोंड पाटील, चंद्रकांत गवळी, रमेश माळी, संजय चितारी व आघाडीचे सर्व उमेदवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते..आमची कॉलर टाईट राहीलमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझी आणि समरजितसिंह घाटगे यांची युती घडवून आणली आहे. कागल नगरपरिषदेमध्ये आमच्या आघाडीला इतके मोठे बहुमत द्या की, फडणवीस यांच्याकडे भेटायला जाताना आमची कॉलर टाईट राहील.'