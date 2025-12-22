कोल्हापूर

Kagal Election : कागलमध्ये निवडणुकीनंतरचा जल्लोष ठरला महागात; तरुणांमध्ये हाणामारी, एक जखमी

Municipal Election Aftermath Clash : कागल नगरपरिषद निवडणुकीनंतर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने मिरवणुकींवर बंदी घातली होती, मात्र काही कार्यकर्त्यांनी जल्लोषाचा प्रयत्न केला.
Municipal Election Aftermath Clash

Municipal Election Aftermath Clash

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल : कागल नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर सिस्टीम लावण्याचा कार्यकर्त्यांकडून प्रयत्न झाला. त्यामुळे पोलिसांनी दोन सिस्टीमचे मिक्सर काढून जप्त केले, तर मिरवणुकीत नसताना किरकोळ वादातून दोन तरुणांमध्ये हाणामारी झाली. यामध्ये डोक्यात लागल्याने एक तरुण जखमी झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
Youth
election
Muncipal corporation
Kagal
Result
Action
Academic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com