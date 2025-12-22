Kagal Election : कागलमध्ये निवडणुकीनंतरचा जल्लोष ठरला महागात; तरुणांमध्ये हाणामारी, एक जखमी

कागल : कागल नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर सिस्टीम लावण्याचा कार्यकर्त्यांकडून प्रयत्न झाला. त्यामुळे पोलिसांनी दोन सिस्टीमचे मिक्सर काढून जप्त केले, तर मिरवणुकीत नसताना किरकोळ वादातून दोन तरुणांमध्ये हाणामारी झाली. यामध्ये डोक्यात लागल्याने एक तरुण जखमी झाला..कागल नगरपरिषद निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी प्रशासनाच्या वतीने मिरवणुका काढण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, कागल शहरात काही विजयी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी मिरवणूक काढण्याचा प्रयत्न केला..Kolhapur Kagal Election : “चुरस संपलिया, आमची पंचाईत झालीया!” कागलमध्ये शांतता; मुरगूडमध्ये मात्र काट्यावरची लढत!.दोन ठिकाणी सिस्टीम आणून वाजवण्याचा प्रयत्न झाला. याची दखल घेत पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत दोन सिस्टीमचे मिक्सर ताब्यात घेतले. यावेळी संबंधित कार्यकर्त्यांना कायद्याचे पालन करण्याबाबत सक्त सूचना देण्यात आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर आवश्यक समज देऊन सिस्टीम मिक्सर परत करण्यात आल्याचे समजते..दरम्यान, विजयी उमेदवार सविता माने यांच्या घरासमोर जल्लोष सुरू असताना यामध्ये शुभम घाटगे व मुक्तार जमादार या तरुणांमध्ये किरकोळ वादातून हाणामारी झाली. या हाणामारीत मुक्तारच्या डोक्यास मार लागल्याने तो जखमी झाला. .Bogus Voting Kolhapur : कोल्हापुरातील गडहिंग्लज नगरपालिकेत बोगस मतदान, दुसऱ्याच्या आधार कार्डचा वापर करून मतदानाचा प्रयत्न.यानंतर वाद सोडवून दोघांनाही बाजूला काढण्यात आले. त्यानंतर मुक्तार आपले मित्र घेऊन शुभम घाटगे याच्या घरी गेला व तिथे दोघांत हाणामारी झाली. या घटनेबाबत शुभम घाटगे याने आपल्याला घरात घुसून मारहाण केल्याची तक्रार केल्याची समजते. कागल पोलिसांत रात्री चौकशी केली असता, तक्रार नोंद करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.