Kagal Election: ‘जनतेच्या भल्यासाठी आम्ही एकत्र’ मुश्रीफांचे जोरदार वक्तव्य; टीका करणाऱ्यांचा स्वप्नभंग झाल्याच्या टोला

कागल: 'नगरपालिका निवडणुकीत 'न भूतो न भविष्यती' असे यश मिळावे, कागल तालुक्याचा आणि तालुक्यातील जनतेचे भले कसे होईल हा विश्वास घेऊन आम्ही आघाडी केली आहे. आम्ही एकत्र आल्याने 'त्यांचा' स्वप्नभंग झाला आहे. दोन्ही पक्ष मिळून चांगले काम करू,' असे म्हणत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बंडखोरांना 'अब तुम्हारी खैर नहीं' असा इशारा दिला..राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि छत्रपती शाहू आघाडी यांच्या संयुक्त प्रचाराचा प्रारंभ येथील गैबी चौकात झाला. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, अखिलेशराजे घाटगे प्रमुख उपस्थित होते..Kagal Nagarparishad Election : हसन मुश्रीफ-समरजित घाटगे एकत्र; कागल नगरपरिषद बिनविरोध करण्याचा संकल्प.मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'आम्ही कोणाला विरोधक कोणाला मानत नाही, पण समरजितसिंह घाटगे आणि आमची आघाडी झाली म्हटल्यावर लोक टीका का करत आहेत? आम्ही असेच संघर्ष करत राहावे, लढत राहावे अशी अनेकांची इच्छा असते; पण दुर्दैवाने त्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. .त्यांनी आम्हाला शुभेच्छा द्याव्यात व आमच्या आघाडीला दृष्ट लावू नये. ११ वर्षे आम्ही वेगळे होतो. मनाचे जळमट काढून टाकून हातात हात घालून काम करूया.'समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, 'आम्ही दोन्ही नेत्यांनी मिळून जाहीरनामा केला आहे. .Kagal Assembly Election Results 2024 : मुश्रीफांनी समरजित घाटगेंचा केला टप्प्यात कार्यक्रम; कागलमध्ये लगावला 'विजयी षटकार'.त्यामुळेच आम्ही एकत्र आलो आहोत. लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. सगळ्या उमेदवारांनी घर टू घर प्रचार करावा. नगरपालिकेमध्ये आपला झेंडा फडकवायचा आहे..नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सविता माने, भैया माने, प्रकाश गाडेकर यांनचेही भाषण झाले. प्रकाश पाटील यांनी स्वागत केले. भैया माने यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी एम. पी. पाटील, अमरसिंह घोरपडे, चंद्रकांत गवळी यांच्यासह दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते..