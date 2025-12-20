Kagal Accident : महामार्गावर भीषण अपघात, भरधाव ट्रकने कार, दोन बैलगाड्या आणि मोटरसायकल चिरडल्या...

कागल : महामार्गालगत येथील रोटे गल्लीजवळ आज सकाळी पावणे दहा वाजताच्या सुमारास भरधाव ट्रकने कार, दोन बैलगाड्या आणि मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. .या दुर्घटनेत दोघे बैलगाडी चालक आणि एक मोटरसायकलस्वार जखमी झाले असून यापैकी एक बैलगाडी चालक गंभीर जखमी झाला आहे. अपघातात चार बैलही जखमी झाले असून त्यापैकी एका बैलाचे शिंग तुटले..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.करनूर (ता. कागल) येथील रशीद गजबर शेख व कृष्णात गुंडू चव्हाण हे दोघे आपली बैलगाडी घेऊन कारखान्यात ऊस खाली करून परतत होते. त्याचवेळी पाठीमागून शमशुद्दीन बाबू ढोले कारने निपाणी दिशेने जात होते. कोल्हापूरहून बेळगावकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रकने कार व दोन्ही बैलगाड्यांना तसेच सुरज राजेंद्र गडकर या मोटरसायकलस्वाराला पाठीमागून जोरात धडक दिली..धडकेचा जोर एवढा होता की कार फास्ट लेनमधून दुभाजकावर जाऊन थांबली, तर शेख यांची बैलगाडी पलटी होऊन रस्त्याच्या कडेला कोसळली. डोक्याला जबर दुखापत झाल्याने रशीद शेख यांना प्रथम कागल ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात स्थलांतरित करण्यात आले. कृष्णात चव्हाण व सुरज गडकर हे किरकोळ जखमी झाले आहेत..Theur Accident : थेऊरमध्ये भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत ९ दुचाकींचा चक्काचूर; चालकावर गुन्हा दाखल!.अपघात शहरातील गर्दीच्या ठिकाणी झाल्याने प्रवासी व नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. माहिती मिळताच कागल पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जखमींना रुग्णालयात हलवण्याची तत्काळ कार्यवाही केली..या अपघातात कार व बैलगाड्यांचे मोठे नुकसान झाले असून कारचालक शमशुद्दीन ढोले यांच्या फिर्यादीवरून ट्रकचालक आयुब इस्माईल मुजावर (रा. चिक्कोडी) याच्याविरोधात कागल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.