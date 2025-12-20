कोल्हापूर

Kagal Accident : महामार्गावर भीषण अपघात, भरधाव ट्रकने कार, दोन बैलगाड्या आणि मोटरसायकल चिरडल्या...

Speeding Truck Causes : अपघातात एक बैलगाडी चालक गंभीर जखमी झाला असून चार बैलांना दुखापत झाली; एका बैलाचे शिंग तुटले. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले; ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.
Speeding Truck Causes

Speeding Truck Causes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल : महामार्गालगत येथील रोटे गल्लीजवळ आज सकाळी पावणे दहा वाजताच्या सुमारास भरधाव ट्रकने कार, दोन बैलगाड्या आणि मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident
Kagal
road accident
Truck
Accident injured help
national highway accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com