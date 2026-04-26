Kolhapur Accident News : डंपर पंक्चर झाला म्हणून थांबला अन्, जिवावर बेतला; समोर जळत होता पण...

Kolhapur Kagal dumper accident : डंपरचा स्पर्श विद्युत तारांना झाला. त्याचा धक्का चालकाला बसून चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. काळम्मा-बेलेवाडी (ता. कागल) येथील सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याजवळ रस्त्याकडेला पंक्चर काढण्याच्या दुकानाजवळ आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. योगेश ऊर्फ राजेंद्र बाळू बारड (वय २७, रा. चिमगाव ता. कागल) असे चालकाचे नाव आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, योगेश बारड हे पळशीवणे येथील खासगी डंपरवर चालक म्हणून काम करतात. आज सकाळी डंपर घेऊन गडहिंग्लजवरून ते मुरगूडकडे येत होते. डंपरचे मागील चाक पंक्चर झाले म्हणून सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याच्या पुढे आल्यावर बेलेवाडी मार्गावरील रस्त्याकडेच्या पंक्चरच्या दुकानाजवळ ते थांबले. ते डंपरमधून खाली उतरले, तेव्हा मागील चाकातून धूर येत होता. हे पाहत असताना त्यांचा डिझेलच्या टाकीला स्पर्श झाला आणि त्यांना जोराचा विजेचा धक्का बसला..यावेळी डंपर पुढे घेत असताना वाहनाच्या वरील भागाचा विद्युत तारांना स्पर्श झाला होता, हे त्यांच्या लक्षातही आले नाही. त्यामुळे डिझेलच्या टाकीला स्पर्श होताच ते तेथेच चिकटले आणि संपूर्णपणे भाजले. शेजारी असणाऱ्या नागरिकांनी आरडाओरड केला. तातडीने विद्युत पुरवठा बंद करण्यासाठी कळवले आणि त्यांना काठीने बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान, त्यांचे शरीर मोठ्या प्रमाणावर भाजले होते. त्यांना कोल्हापूर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. बारड यांची आर्थिक स्थिती बेताची असून, घरी शेतकरी आई-वडील आहेत.