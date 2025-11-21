कागल: शेतजमिनीच्या वादातून ८१ वर्षांच्या वृद्धास कागल येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात मारहाण करण्यात आली, तर याच प्रकरणात मौजे सांगाव येथे एका महिलेला मारहाण करण्यात आली. या दोन्ही घटनांबाबतच्या परस्परांविरोधी तक्रारी कागल पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत..संबंधित घटना १७ नोव्हेंबर रोजी घडली. याबाबत शंकर गणपती निर्मळे (वय ८१) व विजया निवृत्ती निर्मळे (४५) यांनी परस्परांविरोधी फिर्यादी दाखल केल्या आहेत. शंकर निर्मळे यांच्या फिर्यादीप्रमाणे, विजया निर्मळे व सुवर्णा निर्मळे यांनी त्यांच्या डोळ्यात चटणी फेकली. .Kolhapur Crime News: चुटकीवाल्या बाबाच्या दरबारावर छापा, प्राण्यांच्या कवट्या, गंडेदोरे, दारूच्या बाटल्यांसह साहित्य जप्त.त्यावेळी शुभम निर्मळे व विक्रम निर्मळे यांनी मारहाण केली. नंतर शुभम निर्मळे व कल्पना निर्मळे यांनी कागल ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यांच्या फिर्यादीप्रमाणे विजया निवृत्ती निर्मळे, सुवर्णा मारुती निर्मळे, कल्पना शिवाजी निर्मळे, नंदा विक्रम निर्मळे, संभाजी कृष्णा निर्मळे, शुभम निवृत्ती निर्मळे, विक्रम शिवाजी निर्मळे व निवृत्ती कृष्णा निर्मळे (सर्व रा. मौजे सांगाव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..तर विजया निर्मळे यांच्या फिर्यादीप्रमाणे, वडिलोपार्जित जमिनीसाठी गेली २८ वर्षे शंकर निर्मळे व एकनाथ निर्मळे यांच्याविरोधात न्यायालयात दावा सुरू होता. त्यानुसार २८ मार्च २०२५ रोजी त्यांना कब्जा मिळाला. १३ नोव्हेंबर रोजी आमच्या उसाला तोड येणार असल्याचे माहीत असूनही शंकर निर्मळे व मारुती पाटील यांनी शेतात पाणी सोडले, त्यामुळे ऊसतोडणी थांबली..Kolhapur Crime News: मार्केट यार्डात धडक कारवाई! जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, तब्बल १४ जणांवर गुन्हा दाखल.१७ नोव्हेंबर रोजी याबाबत विचारणा केली असता शंकर निर्मळे यांनी ‘शेतात पाय ठेवायचे नाही’ असे म्हणत शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्यांनी गावातील कृष्णात पाटील व इतरांना फोन करून बोलावून घेतले. यावेळी कृष्णात पाटील, दिग्विजय पाटील व चंद्रदीप पाटील यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, तर राम पाटील यांनी हातातील काठीने हातावर मारले.. त्यांच्या फिर्यादीप्रमाणे शंकर निर्मळे, एकनाथ निर्मळे, कृष्णात वसंतराव पाटील, रामराव वसंतराव पाटील, चंद्रदीप रामराव पाटील, दिग्विजय कृष्णात पाटील, जयदीप पाटील, विश्वदीप पाटील व मारुती शिवाजी पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.