कोल्हापूर

Kagal crime News: शेतजमिनीच्या वादातून वृद्धाला आणि एका महिलेला मारहाण, या दोन परस्‍परविरोधी तक्रार कागल पोलिस ठाण्यात दाखल

Land Dispute Assault Case: शेतजमिनीच्या वादातून ८१ वर्षांच्या वृद्धास कागल येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात मारहाण करण्यात आली. तसेच मौजे सांगाव येथील शेतजमिनीच्या वादातून एका महिलेला मारहाण करण्यात आली. या दोन्ही घटनांबाबतच्या परस्परांविरोधी तक्रारी कागल पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत.
Land Dispute Assault Case

Land Dispute Assault Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल: शेतजमिनीच्या वादातून ८१ वर्षांच्या वृद्धास कागल येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात मारहाण करण्यात आली, तर याच प्रकरणात मौजे सांगाव येथे एका महिलेला मारहाण करण्यात आली. या दोन्ही घटनांबाबतच्या परस्परांविरोधी तक्रारी कागल पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
Kagal
Farm
Dispute
Lands
Dispute For Land
Old Age

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com