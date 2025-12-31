Bribery Case Kolhapur : वर्षाचा शेवट भ्रष्ट कारभाराने, अवघ्या हजाराच्या लाचेची मागणी, कागल भूमी अभिलेख कार्यालयात एकावर कारवाई

Bribe Demand Government Office : नरेंद्र बोते : फाळणी नकाशाची नक्कल देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी कागल तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील दप्तरीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. शिवराम कृष्णा कोरवी (वय ५३, रा. हुपरी) असे अटक करण्यात आलेल्या दप्तरीचे नाव आहे. फाळणी नकाशासाठी कोरवी याने दीड हजार रुपयांची मागणी तक्रारदाराकडे केली होती, त्यावेळी तडजोडीअंती एक हजार रुपये स्विकारताना आज तो रंगेहात पकडला गेला..कोरवी हा गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गातून पदोन्नतीने दप्तरी म्हणून कागल येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात रुजू झाला होता. तक्रारदाराने २६ नोव्हेंबर रोजी फाळणी नकाशासाठी अर्ज केला होता. या कामासाठी कोरवी याने सुरुवातीला दीड हजार रुपयांची लाच मागणी केली होती. मात्र तडजोडीनंतर एक हजार रुपयांवर व्यवहार ठरला..याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर विभागाने सापळा रचला. आज वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी, कोरवी हा तक्रारदाराकडून एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्याला रंगेहात पकडले..Kolhapur Election : शेवटपर्यंत धावाधाव! कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शक्तिप्रदर्शनाचा महापूर.दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात तक्रारदाराने गट नकाशासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी कोरवी याने तीन हजार रुपये मागणी केली होती. त्यापैकी दोन हजार रुपये देऊन तक्रारदाराने दाखला घेतला होता. आता पुन्हा दुसऱ्यांदा फाळणी नकाशासाठीअर्ज केला होता. यावेळीही कोरवी याने दीड हजार रुपये मागणी केली. तडजोडीअंती एक हजार रुपये देण्याची कबूल केले..त्यानंतर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. या विभागणी त्याची शहानिशा केल्यानंतर आज सापळा रचला व एक हजार रुपये लाच घेताना कोरवी हा रंगेहात पकडला गेला. या कारवाईमुळे शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा प्रकार पुन्हा एकदा उघडकीस आला असून, पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे कागल येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.