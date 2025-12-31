कोल्हापूर

Bribery Case Kolhapur : वर्षाचा शेवट भ्रष्ट कारभाराने, अवघ्या हजाराच्या लाचेची मागणी, कागल भूमी अभिलेख कार्यालयात एकावर कारवाई

Bribe Demand ACB Action : वर्षाच्या शेवटी भ्रष्ट कारभार पुन्हा समोर आला असून कागल भूमी अभिलेख कार्यालयात अवघ्या हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
Sandeep Shirguppe
Bribe Demand Government Office : नरेंद्र बोते : फाळणी नकाशाची नक्कल देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी कागल तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील दप्तरीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. शिवराम कृष्णा कोरवी (वय ५३, रा. हुपरी) असे अटक करण्यात आलेल्या दप्तरीचे नाव आहे. फाळणी नकाशासाठी कोरवी याने दीड हजार रुपयांची मागणी तक्रारदाराकडे केली होती, त्यावेळी तडजोडीअंती एक हजार रुपये स्विकारताना आज तो रंगेहात पकडला गेला.

