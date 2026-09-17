Kagal Municipal Council : कागल नगरपरिषदेतील महिला कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; हसन मुश्रीफ, समरजित घाटगेंच्या कारभारावर सवाल, कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या

Kagal Nagar Parishad : कागल नगरपरिषदेच्या कंत्राटी सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या सविता पिंटू आवळे (वय ४१) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळून आला. गेल्या २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही आरोग्य विम्यासह मूलभूत सेवा-सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आवळे यांचा मृतदेह थेट नगरपरिषद कार्यालयासमोर आणून आंदोलन केले. या घटनेमुळे कागल नगरपरिषदेतील सत्ताधारी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेच्या कारभारावरही आता सवाल उपस्थित होत आहेत..सविता आवळे या कागल नगरपरिषदेच्या सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत होत्या. चक्कर येऊन पडल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या १४ दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारादरम्यान रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. आवळे यांच्या मृत्यूनंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. “आमच्या मागण्या तातडीने मान्य करा; अन्यथा पालिका कार्यालयासमोरील हा मृतदेह हलविणार नाही,” असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला..कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विम्यासह आवश्यक सेवा-सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच त्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत मुख्याधिकारी अजय पाटणकर यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांनी लेखी आश्वासनाची मागणी केली. यावेळी भैया माने आणि पाणीपुरवठा सभापती प्रकाश गाडेकर यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी तातडीने पालिका सभा घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दुपारी चार वाजता सभा घेण्यात आली. मात्र, या बैठकीतूनही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाला नाही..Kagal NH48 Bridge : कागलकरांचं स्वप्न होणार पूर्ण! 295 कोटींचा 50 पिलरचा भव्य उड्डाणपूल; देशातील सर्वात सुंदर पूल साकारणार, मंत्री मुश्रीफ यांची पायाभरणीवेळी ग्वाही.दरम्यान, मृतदेह पालिका कार्यालयासमोर ठेवून आंदोलन सुरू झाल्याने कागल शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पालिका कार्यालय परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. नगरपरिषदेत सत्ताधारी असलेल्या मुश्रीफ-घाटगे आघाडीसमोर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-सुविधांचा प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. २० वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सुविधा का मिळाल्या नाहीत, असा सवाल या आंदोलनामुळे उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.