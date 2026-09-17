कोल्हापूर

Kagal Municipal Council : कागल नगरपरिषदेतील महिला कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; हसन मुश्रीफ, समरजित घाटगेंच्या कारभारावर सवाल, कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या

Kagal Municipal Employee Death : कागल नगरपरिषदेतील महिला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांनी पालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन केले. हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांच्या कारभारावरही सवाल उपस्थित करण्यात आले.
Kagal Municipal Council Employee Death

Kagal Municipal Council Employee Death

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kagal Nagar Parishad : कागल नगरपरिषदेच्या कंत्राटी सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या सविता पिंटू आवळे (वय ४१) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळून आला. गेल्या २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही आरोग्य विम्यासह मूलभूत सेवा-सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आवळे यांचा मृतदेह थेट नगरपरिषद कार्यालयासमोर आणून आंदोलन केले. या घटनेमुळे कागल नगरपरिषदेतील सत्ताधारी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेच्या कारभारावरही आता सवाल उपस्थित होत आहेत.

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