Kolhapur News: राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट समोरासमोर; कागलमध्ये तिरंगी लढतीचे संकेत स्पष्ट!

कागल: कागल नगरपरिषद निवडणुकीस नऊ वर्षांनी रंग चढू लागला आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी तिसऱ्यांदा थेट लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. नगराध्यक्ष पद खुले झाल्याने पुन्हा महिलेला संधी मिळणार आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबाबत सर्व राजकीय पक्षाकडून सस्पेन्स कायम आहे. .उमेदवारी अर्ज भरण्यास तीन दिवस झाले तरीही पक्षांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कोण आहे? याबाबत शांतता आहे. कागलमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांमध्ये थेट संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) नेते व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. सत्तारूढ गट असल्यामुळे त्यांच्याकडे इच्छुकांची संख्या प्रचंड आहे. .Kagal Politics : ...तर मुश्रीफ विरुद्ध अंबरिषसिंह लढत शक्य; आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची BJP ची तयारी.सुमारे १७५ हून अधिक इच्छुकांनी नगरसेवकपदासाठी रस दाखवला आहे. यातील बहुतांश लोकांना मंत्री मुश्रीफ यांनी प्रवेश अर्ज दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, तर दुसरीकडे गत निवडणुकीत जोरदार टक्कर देणारे शाहू समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्याकडेही सुमारे १२५ हून अधिक इच्छुक आहेत. .गतवेळच्या निवडणुकीत घाटगे यांच्या पॅनेलला थोड्या मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे यावेळी घाटगे गट अधिक रणनीती व मोर्चेबांधणी करत असल्याचे चित्र आहे.काही वर्षांत राज्यातील राजकीय उलथापालथीतून येथे समीकरणे बदलली. श्री. मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) स्वीकारला, तर समरजितसिंह यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटात प्रवेश केला. .Kagal Politics : ठाकरे गटाला जबर धक्का! 'या' बड्या नेत्यानं मुलासह केला भाजपमध्ये प्रवेश, BJP ची आणखी ताकद वाढली.यामुळे यावेळी 'दोन्ही राष्ट्रवादी समोरासमोर' अशा सरळ लढतीची चर्चा आहे. गतवेळी मंत्र्यांना साथ देणारा खासदार संजय मंडलिक गट यावेळी स्वतंत्र पॅनेल उभे करून अस्तित्व दाखविण्याच्या तयारीत आहे. चार दिवस त्यांच्या कार्यकर्त्यांची विविध प्रभागांत लोकसंपर्क मोहीम सुरू आहे. .तसेच अखिलेशराजे घाटगे यांनीही गतवेळी स्वबळावर नऊ प्रभागांत जोर दाखवून तिसरी आघाडी करून निवडणूक लढविली होती. यावेळी त्यांची भूमिका काय असेल? याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. गत निवडणूक समरजितसिंह यांनी भाजपच्या चिन्हावर लढवली होती, पण यावेळी ते पक्षात नाहीत. .मात्र, यावेळी माजी आमदार संजय घाटगे भाजपमध्ये आहेत आणि त्यांनी या निवडणुकीत मंत्री मुश्रीफ यांच्याशी सलगी केली आहे. यामुळे निवडणूक तिरंगी होण्याची शक्यता अधिक आहे.कागलमधील ही निवडणूक प्रतिष्ठेची, वर्चस्वाची आणि राजकीय अस्तित्वाची बनली आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ सत्ता टिकविण्याच्या व समरजितसिंह घाटगे गतवेळच्या थोडक्यात हुकलेल्या विजयाला यावेळी यशात परिवर्तीत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर संजय मंडलिक व अखिलेशराजे यांचे गट स्वतंत्र ताकद दाखवण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे..निवडणूक बिनविरोधची चर्चा?दोन-तीन दिवस कागलमध्ये उलट सुलट चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. आज दिवसभरात कागल नगरपालिकेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. मंत्री मुश्रीफ यांना नगराध्यक्ष व ११ जागा, समरजितसिंह यांना उपनगराध्यक्ष व नऊ ते दहा जागा व उरलेल्या जागा इतर पक्षांना अशी चर्चा ऐकायला मिळत आहे. मात्र, याबाबत कोणत्याही पक्षाकडून कसलाही दुजोरा दिला जात नाही.