Kolhapur News: राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट समोरासमोर; कागलमध्ये तिरंगी लढतीचे संकेत स्पष्ट!

Kagal Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट आमनेसामने; मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांच्यात थेट लढत होण्याची चिन्हे.
सकाळ वृत्तसेवा
कागल: कागल नगरपरिषद निवडणुकीस नऊ वर्षांनी रंग चढू लागला आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी तिसऱ्यांदा थेट लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. नगराध्यक्ष पद खुले झाल्याने पुन्हा महिलेला संधी मिळणार आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबाबत सर्व राजकीय पक्षाकडून सस्पेन्स कायम आहे.

