Kagal Elecrion: १११ मधून ६४ जणच उरले रिंगणात; दुरंगी-तिरंगी लढतींमुळे कागलची निवडणूक तापले

कागल: नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आज माघारीचा अंतिम दिवस संपल्यानंतर निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे. नगराध्यक्षपदाकरिता पाच उमेदवार, तर नगरसेवकपदासाठी २२ जागांसाठी एकूण १११ उमेदवारांपैकी ६४ उमेदवार रिंगणात कायम राहिले आहेत.

