Kagal Elecrion: १११ मधून ६४ जणच उरले रिंगणात; दुरंगी-तिरंगी लढतींमुळे कागलची निवडणूक तापले

कागल: नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आज माघारीचा अंतिम दिवस संपल्यानंतर निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे. नगराध्यक्षपदाकरिता पाच उमेदवार, तर नगरसेवकपदासाठी २२ जागांसाठी एकूण १११ उमेदवारांपैकी ६४ उमेदवार रिंगणात कायम राहिले आहेत. .काही प्रभागांत उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ९ ठिकाणी दुरंगी, तर ७ ठिकाणी तिरंगी लढत निर्माण झाली आहे. युगंधरा महेश घाटगे (शिवसेना), सविता प्रताप माने (राष्ट्रवादी काँग्रेस), गायत्री ईगल प्रभावळकर (राष्ट्रीय काँग्रेस), शारदा धनाजी नागराळे (शिवसेना उबाठा पक्ष), राणी अरुण सोनुले या पाच महिला नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत..Kagal Election: 'जनतेच्या भल्यासाठी आम्ही एकत्र' मुश्रीफांचे जोरदार वक्तव्य; टीका करणाऱ्यांचा स्वप्नभंग झाल्याच्या टोला.कागल नगरपरिषद निवडणुकीत माघारीची अंतिम मुदत संपताच राजकीय चित्र अधिकच रंगतदार बनले आहे. अखेरच्या दिवशी अपक्ष उमेदवारांना माघारीसाठी विनवण्या करत प्रभाग 'सेफ' करण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न शिगेला पोहोचला. माघारीनंतर आता मुख्य सामना राष्ट्रवादी काँग्रेस-शाहू आघाडी विरुद्ध शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) असा रंगणार आहे. यासोबतच शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसचेही उमेदवार रिंगणात उतरल्याने बहुरंगी लढत निश्चित झाली आहे..या निवडणुकीत राष्ट्रवादी-शाहू आघाडीचा एक उमेदवार बिनविरोध झाला आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ व शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी एकत्र येत राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडवला आहे. त्यांच्या आघाडीला भाजपचे माजी आमदार संजय घाटगे यांची साथ लाभल्याने या युतीची ताकद वाढली आहे..Kagal Nagarparishad Election : हसन मुश्रीफ-समरजित घाटगे एकत्र; कागल नगरपरिषद बिनविरोध करण्याचा संकल्प.या आघाडीला टक्कर देण्यासाठी शिवसेना शिंदे गट सरसावला असून, पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक स्वतः मैदानात उतरले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २२ नगरसेवक उमेदवार आणि एक नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार निवडणुकीत उभा आहे..कागलची ही बहुमताची लढत आता प्रतिष्ठेची आणि राजकीय अस्तित्वाची बनली असून, पुढील काही दिवसांत प्रचाराचे तापमान आणखी वाढणार आहे. माघारी प्रक्रियेमुळे अनेक पक्षांतील अधिकृत उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. काही प्रभागांत बंडखोरांनी माघार घेतल्याने स्थानिक पातळीवर राजकीय समन्वय साधला गेल्याचे दिसून आले..मतदारसंघात आता प्रचाराला वेग आला असून पक्ष, आघाड्या आणि स्वतंत्र उमेदवार मतदारांशी संपर्क वाढविताना दिसत आहेत. प्रभागनिहाय घडामोडींमुळे निवडणुकीची चुरस अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे..पक्षीय बलाबलनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने नगराध्यक्षपद व १३ जागा व शाहू आघाडीच्या वतीने नऊ जागांवर लढत आहे. त्यांच्या विरोधात माजी खासदार संजय मंडलिक शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने नगराध्यक्ष व १९ जागांवर लढत देत आहे. याशिवाय राष्ट्रीय काँग्रेस नगराध्यक्ष व एका जागेवर, तर शिवसेना उबाठा नगराध्यक्ष व एका जागेवर निवडणूक रिंगणात उतरली आहे.