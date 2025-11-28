Kolhapur Politics : अपक्षांचा खेळ उधळणार? कागल निवडणुकीत मतांसाठी गट-तटांची धडपड आणि राजकीय रणनीतीने तापला माहोल

कागल : कागल नगरपालिका निवडणुकीत प्रचाराचा वेग वाढला असून, पक्ष, अपक्ष उमेदवारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सर्व गटांनी राजकीय व्यूहरचनेची शर्थ केली आहे. काही उमेदवारांनी मागे हटून पॅनेलना समर्थन दिले आहे. .आतापर्यंत शांततेत सुरू असलेले प्रचाराचे वातावरण गल्लीबोळात फिरणाऱ्या ध्वनिक्षेपक रिक्षांमुळे तापू लागले आहे. विविध गटांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच रचले जात आहेत. ‘घट टू घर’ संपर्क साधण्यासाठी उमेदवार दारापर्यंत जात आहेत. .Kolhapur Politics : गावोगावी ‘सुख-दु:ख’ हजेरीचा धडाका; जिल्हापरिषद निवडणुकीत इच्छुकांचे अचानक वाढलेले गावभेटीचे राजकारण!.या निवडणुकीत सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू आहे. अनेक उमेदवार ग्रुप मेसेज, व्हिडिओ, स्लोगन्स यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन मोहीम जोरात ठेवत आहेत.प्रमुख नेते, गटप्रमुख आणि पदाधिकारी यांच्या बैठकांचा धडाका सुरू असून, प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र रणनीती आखली जात आहे. .सकाळ- सायंकाळ घराघरांत प्रचार, मतदारांशी थेट संवाद, नाराज कार्यकर्त्यांची मनधरणी आणि बूथनिहाय नियोजन या गोष्टींना गती आली आहे. ‘कोणीही नाराज राहू नये, प्रत्येकाने प्रचारात सक्रिय भूमिका घ्यावी’, अशा सूचना उच्चस्तरातून दिल्या जात आहेत. काही अपक्ष उमेदवारांना माघारीसाठी समजावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Kolhapur Politics : गावोगावी ‘सुख-दु:ख’ हजेरीचा धडाका; जिल्हापरिषद निवडणुकीत इच्छुकांचे अचानक वाढलेले गावभेटीचे राजकारण!.उमेदवारांनी प्रभागनिहाय संपर्क मोहीम जोमात सुरू केली असून, घराघरांत जाऊन साथ देण्याचे आवाहन केले जात आहे. चिन्ह वाटपानंतर अधिकृत प्रचारासाठी फक्त चार–पाच दिवसांचा अवधी मिळाल्याने बॅनर, पत्रके, वाहने, रिक्षा परवान्यांची व्यवस्था यासाठी कार्यकर्त्यांसह उमेदवारांची झपाट्याने धावपळ सुरू आहे. शहरात पदयात्रा, सभा, कॉर्नर मीटिंग्स, थेट भेट मोहीम यामुळे निवडणुकीचे तापमान वाढू लागले आहे..मोठ्या प्रभागात उमेदवारांची दमछाक काही प्रभाग मोठे असल्याने सकाळ, सायंकाळी पायी प्रचार, दुपारी वैयक्तिक भेटी अशा पद्धतीने यंत्रणा कामाला लागली आहे. गहिनीनाथनगर ते हायवेपर्यंतचा विस्तृत प्रभाग भटकताना अनेक उमेदवारांची अक्षरशः दमछाक होत आहे. सध्या कागल शहरात कॉर्नर सभा सुरू असून जिल्हा व राज्यस्तरीय नेत्यांच्या सभा, पदयात्रांचे नियोजन युद्धपातळीवर सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.