कोल्हापूर

Kolhapur Politics : अपक्षांचा खेळ उधळणार? कागल निवडणुकीत मतांसाठी गट-तटांची धडपड आणि राजकीय रणनीतीने तापला माहोल

Political Strategy to Win Support : कागल नगरपालिका निवडणुकीत प्रचाराचा वेग वाढला असून, पक्ष, अपक्ष उमेदवारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सर्व गटांनी राजकीय व्यूहरचनेची शर्थ केली आहे. काही उमेदवारांनी मागे हटून पॅनेलना समर्थन दिले आहे.
Political Strategy to Win Support

Political Strategy to Win Support

sakal

नरेंद्र बोतेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल : कागल नगरपालिका निवडणुकीत प्रचाराचा वेग वाढला असून, पक्ष, अपक्ष उमेदवारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सर्व गटांनी राजकीय व्यूहरचनेची शर्थ केली आहे. काही उमेदवारांनी मागे हटून पॅनेलना समर्थन दिले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Social Media
political
election
Muncipal corporation
Kagal
Campaign
nagarpalika
Political Controversy
muncipal corporation election
Political Accountability
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com