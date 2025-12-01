कोल्हापूर

Kagal Nagar Palika: कागलमध्ये चाललंय काय? ठाकरेंच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराचा शिंदेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा

Political twist in Kagal as Thackeray group candidate supports Shinde shivsena: कागल नगर परिषद निवडणुकीमध्ये ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा कुणाला फायदा होतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
kagal nagar parishad

kagal nagar parishad

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Kolhapur Politics: मतदानाच्या एक दिवस अगोदर कागल नगर पालिका निवडणुकीत ट्विस्ट आलेला आहे. ठाकरे गटाच्या उमेदवाराने थेट शिंदे गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिलाय. या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा मतदारांवर आणि मुश्रीफ-घाटगेंच्या आघाडीवर काय परिणाम होतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.

Loading content, please wait...
Hasan Mushrif
Kagal
sanjay mandlik
samarjeet ghatge
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com