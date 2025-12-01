Kagal Nagar Palika: कागलमध्ये चाललंय काय? ठाकरेंच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराचा शिंदेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा

Kolhapur Politics: मतदानाच्या एक दिवस अगोदर कागल नगर पालिका निवडणुकीत ट्विस्ट आलेला आहे. ठाकरे गटाच्या उमेदवाराने थेट शिंदे गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिलाय. या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा मतदारांवर आणि मुश्रीफ-घाटगेंच्या आघाडीवर काय परिणाम होतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांनी कागल नगर परिषदेच्या निवडणुकीत एकत्रित पॅनल टाकल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त होत होतं. त्यातच आता माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी कागल नगर परिषद निवडणुकीत ट्विस्ट आणला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराचा त्यांनी पाठिंबा मिळवला आहे..Satara News: 'करंजखोपमधील युवकाने गळफास घेऊन जीवन संपवले'; धक्कादायक घटना उघडकीस, नेमकं काय घडलं?.शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शारदा धनाजी नागराळे यांनी शेवटच्या क्षणी शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार युगंधरा महेश घाटगे यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या या पाठिंब्यानंतर काही अंशी मंत्री मुश्रीफ आणि राजे घाटगे गट यांना धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..दरम्यान, कागलमधील राजकारणातील प्रचाराची पातळी पाहता ठाकरेंच्या शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कागल शहर हे संवेदनशील मतदार क्षेत्र म्हणून घोषित करा, याबाबतची मागणी ठाकरे गटाचे सह संपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे..Anti-Aging Compound Discover: आता ६०व्या वर्षीही म्हणा 'अभी तो मैं जवान हूँ...' शास्त्रज्ञांनी शोधले जीवाणूमधून नवे 'वृद्धत्व प्रतिबंधक' संयुग.''कागल नगरपालिका निवडणुकीत बेकायदेशीर पैशांचा वापर सुरू असून मतदारांना इशारे वजा भीती दाखवली जात आहे. कागलमधील मतदार आणि जनता भीतीयुक्त वातावरणात आहे.. त्यामुळे अशी मागणी करत आहे.'' असं ठाकरे गटाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.