Kagal-Peth Naka Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कागल ते पेठ नाक्यावर कोंडी कायम; मुदतवाढ देऊनही काम अपूर्णच, 51 टक्के कामानंतर जुना ठेका केला रद्द

उजळाईवाडी : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल ते पेठ नाका या सुमारे ६५ किलोमीटर मार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रखडल्याने वाहनधारकांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत (Kagal to Peth Naka Six-Laning Work) आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये कंपनीकडून सुरू झालेले काम तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाही. त्यानंतर मुदतवाढ देऊनही केवळ ५१ टक्के काम पूर्ण झाल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला. आता उर्वरित कामासाठी तब्बल ९९४.९७ कोटी रुपयांची नवी निविदा काढली आहे..जुन्या ठेकेदारांकडून सुरुवातीपासूनच कामाचा वेग संथ राहिला. कामाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली; मात्र वाढीव मुदतीतही काम ५१ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचल्याने ठेका रद्द करण्यात आला..नव्या निविदेकडे लक्षउर्वरित कामासाठी ९९४.९७ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू असून, २८ ऑक्टोबरपर्यंत निविदा दाखल करता येणार असून, २९ ऑक्टोबरला निविदा उघडण्यात येणार आहे. नवीन ठेकेदाराची नियुक्ती आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास काही कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सहापदरीकरण रखडल्याने महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून, काही भागांत महामार्गावर तसेच रस्त्याकडेला पाणी वाहत आहे. कडेला आणि दुभाजक परिसरात झाडाझुडपे वाढली आहेत. अवजड वाहनांची मोठी वर्दळ, अपघातांचा धोका, वाहतूक कोंडी यामुळे वाहनधारक त्रस्त आहेत..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.कागल, पंचगंगा पुलाचे काम सुरूसहापदरीकरणातील कागल येथील पिलरवरील उड्डाणपुलाचे काम सध्या सुरू आहे. तसेच पंचगंगा नदीवरील बास्केट ब्रिजचे कामही सुरू आहे. मात्र, संपूर्ण मार्गावरील सहापदरीकरण आणि इतर संरचनांची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा अपघात, वाहतूक कोंडीच्या घटना कमी होणार नाहीत..लक्ष्मी टेकडीचा उड्डाणपूल कधी?पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या लक्ष्मी टेकडी येथील तीन गाळ्यांच्या उड्डाणपुलाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना २५-२५ मीटर आणि मध्यभागी ४५ मीटरचा गाळा प्रस्तावित आहे. पुणे-बंगळूरकडे जाणारी वाहतूक पुलावरून, तर कोल्हापूर व औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारी वाहतूक पुलाखालून प्रस्तावित आहे. कणेरीवाडी फाटा-जाजल पेट्रोल पंप, कणेरीवाडी कमान, गोकुळ शिरगाव केआयटी कॉलेज, मयूर पेट्रोल पंप, उजळाईवाडी कमान, उजळाईवाडी विमानतळ रोड, सरनोबतवाडी, उंचगाव आणि उंचगाव-माळीवाडा येथील उड्डाणपुलांची कामेही प्रलंबित आहेत..Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.सहापदरीकरण रखडल्याने औद्योगिक क्षेत्रासह वाहनधारकांना मोठा त्रास होत आहे. विशेषतः लक्ष्मी टेकडी येथील वाहतूक कोंडी गंभीर आहे. सहापदरीकरणातील प्रलंबित कामांसह लक्ष्मी टेकडीच्या उड्डाणपुलाचे काम तातडीने सुरू व्हावे, यासाठी ‘मॅक’कडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी पालकमंत्री व महामार्ग प्राधिकरणाबरोबर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही हा प्रश्न मांडला आहे.-मोहन कुशिरे, अध्यक्ष, 'मॅक'.तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भरनवीन ठेकेदाराची नियुक्ती होईपर्यंत महामार्गावर खड्डे बुजविणे, सुरक्षात्मक उपाययोजना आणि अस्तरीकरणाची कामे सुरू आहेत, मात्र ही कामे तात्पुरती असल्याने संपूर्ण सहापदरीकरण पूर्ण होईपर्यंत वाहनधारकांचा त्रास कायम राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.