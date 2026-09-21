कोल्हापूर

Kagal-Peth Naka Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कागल ते पेठ नाक्यावर कोंडी कायम; मुदतवाढ देऊनही काम अपूर्णच, 51 टक्के कामानंतर जुना ठेका केला रद्द

Kagal-Peth Naka Six-Laning Work Stalled : कागल-पेठ नाका महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम ५१ टक्क्यांवर रखडले. ठेका रद्द झाल्यानंतर उर्वरित कामासाठी ९९४.९७ कोटींची नवी निविदा काढण्यात आली आहे.
Kagal Peth Naka Highway

Kagal Peth Naka Highway

esakal

महादेव वाघमोडे
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उजळाईवाडी : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल ते पेठ नाका या सुमारे ६५ किलोमीटर मार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रखडल्याने वाहनधारकांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत (Kagal to Peth Naka Six-Laning Work) आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये कंपनीकडून सुरू झालेले काम तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाही. त्यानंतर मुदतवाढ देऊनही केवळ ५१ टक्के काम पूर्ण झाल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला. आता उर्वरित कामासाठी तब्बल ९९४.९७ कोटी रुपयांची नवी निविदा काढली आहे.

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