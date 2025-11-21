Kolhapur Kagal Politics: वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी; मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे युतीबाबत गौप्यस्फोट

कोल्हापूर

Kagal alliance: कागलमधील कट्टर विरोधकांच्या युतीमागे विकासाचा किंवा जनहिताचा कोणताही हेतू नाही. वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी हे दोघे एकत्र आल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी केला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: कागलमधील कट्टर विरोधकांच्या युतीमागे विकासाचा किंवा जनहिताचा कोणताही हेतू नाही. एका नेत्याला त्यांच्या गैबी चौकातील वाड्यावरील आरक्षणाचा प्रश्‍नी मार्गी लावायचा आहे, तर दुसऱ्या नेत्यांना ईडीच्या चौकशीतून सुटका मिळवायची आहे.

