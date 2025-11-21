Kolhapur Kagal Politics: वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी; मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे युतीबाबत गौप्यस्फोट

कोल्हापूर: कागलमधील कट्टर विरोधकांच्या युतीमागे विकासाचा किंवा जनहिताचा कोणताही हेतू नाही. एका नेत्याला त्यांच्या गैबी चौकातील वाड्यावरील आरक्षणाचा प्रश्नी मार्गी लावायचा आहे, तर दुसऱ्या नेत्यांना ईडीच्या चौकशीतून सुटका मिळवायची आहे. .यासाठीच हे दोघे एकत्र आल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी आज केला. कागल नगरपालिकेतील मंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यात झालेल्या युतीबाबत ते बोलत होते. .Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित.दोघांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी केलेली राजकीय जुळवाजुळव जनतेपासून लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही प्रा. मंडलिक यांनी केला. कागल नगरपरिषद निवडणुकीत सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीत नव्या घडामोडींनी राजकीय वातावरण तापत आहे. .मंत्री मुश्रीफ यांच्या सुनबाईंच्या बिनविरोध निवडीने मुश्रीफ-घाटगे युतीचे परिणाम दिसू लागले आहेत. घाटगे - मुश्रीफ यांच्या एकत्र येण्याने राजकीय समीकरणे बदलली असताना, या युतीचे पहिले परिणामही दिसू लागले आहेत. .Kolhapur News: विजयासाठी लागणार हिशेबशीर लढाई, इच्छुक उमेदवारांना वाढत्या खर्चाची भेडसावते चिंता.या निकालानंतर राजकीय वर्तुळात नवी खळबळ उडालेली असतानाच प्रा. मंडलिक यांच्या आरोपाने वातावरण आणखी तापले आहे. प्रा. मंडलिक म्हणाले, ‘कागल नगरपालिकेत २३ जागांवर आम्ही उमेदवार उभे केले आहेत. .माघारीसाठीच्या संभाव्य दडपशाही, दादागिरी किंवा आर्थिक आमिष दाखवण्याच्या शक्यतेमुळे सर्व उमेदवारांना अज्ञात ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. निवडणुकीचे वातावरण स्वच्छ, निर्भय आणि दबावमुक्त राहण्यासाठी ही पावले उचलली गेली आहेत.’.प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये त्यांनी उभे केलेल्या महिला उमेदवाराबाबतही मंडलिकांनी धक्कादायक दावा केला. ते म्हणाले, ‘खबरदारी म्हणून त्या उमेदवारांना बाहेर राहण्यास सांगण्यात आले होते. त्या महिला उमेदवार बॅग आणण्यासाठी घरी गेल्या असता आर्थिक प्रलोभन दाखवण्यात आले आणि त्यांची माघार घेण्यात आली. .हा प्रकारही सध्याच्या राजकीय वातावरणातील दबावाची पातळी अधोरेखित करणारा आहे.’ कागलमधील युतीनंतर तुम्ही एकाकी पडल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘ही चर्चा असली, तरी यामुळेच आपल्यासह आमच्या समर्थकांमध्ये नव्याने ताकद निर्माण झाली आहे. .२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक अपक्ष म्हणून उभे राहिले होते. त्यावेळीही ‘एकटे पडले’ अशीच चर्चा होती; मात्र जनतेने निर्णायक कौल देत त्यांना विजयी केले होते. तोच इतिहास पुन्हा कागलमध्ये घडेल.’.सर्वांना उद्या एकत्र आणणारप्रा. मंडलिक म्हणाले, ‘मुश्रीफ-घाटगे युतीनंतर मंडलिक गट एकाकी पडला, असे वाटत असताना मंडलिक गटाने इतर पक्ष व अपक्षांच्या उमेदवारांबरोबर समेट घडवायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये निश्चितच त्यांना यश आले आहे. .काही अपक्ष इतर पक्षांच्या उमेदवारांसाठी दोन-तीन जागांवर माघार घेण्याची शक्यता आहे. यासाठी अनोळखीस्थळी गेलेले मंडलिक गटाच्या उमेदवारांतील काही उमेदवार माघारीच्या वेळेत येतील व माघार घेतील. दुपारी तीननंतर आम्ही कागल येथील गैबी चौकात जमणार आहोत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.