कोल्हापूर

Kolhapur Kagal Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने कागलच राजकारण चालणार, मुश्रीफ -घाटगे युतीत सीएम फडणवीसांचा कितपत हात?

Mushrif–Ghatge Alliance: राजकारणात कधी कोण कोणाचा शत्रू नसतो, हे कागलच्या राजकारणातून आज पुन्हा एकदा दिसून आले. यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टाई केली.
Mushrif–Ghatge Alliance

Mushrif–Ghatge Alliance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: दोन दिवसांत मुंबईतून किल्ल्या फिरल्या आणि त्याचा कागलमध्ये भूकंप झाला. राजकारणात कधी कोण कोणाचा शत्रू नसतो, हे कागलच्या राजकारणातून आज पुन्हा एकदा दिसून आले. यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टाई केली, त्याला मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे या दोघांनी साथ दिली

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Hasan Mushrif
Kagal
political parties
Political Controversy
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com