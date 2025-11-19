Kolhapur Kagal Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने कागलच राजकारण चालणार, मुश्रीफ -घाटगे युतीत सीएम फडणवीसांचा कितपत हात?

कोल्हापूर: दोन दिवसांत मुंबईतून किल्ल्या फिरल्या आणि त्याचा कागलमध्ये भूकंप झाला. राजकारणात कधी कोण कोणाचा शत्रू नसतो, हे कागलच्या राजकारणातून आज पुन्हा एकदा दिसून आले. यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टाई केली, त्याला मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे या दोघांनी साथ दिली .आणि भविष्यातील संघर्ष संपवण्याचा यातून प्रयत्न झाला, पण त्याचवेळी या दोन नेत्यांसाठी स्वतःची डोकी फोडून घेतलेल्या कार्यकर्त्यांचे काय? हे अनुत्तरितच राहिले. कागलमध्ये वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील गेल्या दहा वर्षांतील विरोध सर्वज्ञात आहे. .Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .घाटगे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आमदारकी मिळवणार यासाठी शड्डू ठोकला, मात्र मंत्री मुश्रीफ यांनी त्यांना धोबीपछाड केले. पक्ष बदलूनसुद्धा घाटगे यांना यश मिळाले नाही. त्यानंतर मात्र ते काही प्रमाणात शांत होते,.मात्र नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दोघे एक होण्याचा निर्णय सर्वांनाच आश्चर्य करणारा ठरला आहे, मात्र यासाठी काल रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला..Kagal Nagarparishad Election : हसन मुश्रीफ-समरजित घाटगे एकत्र; कागल नगरपरिषद बिनविरोध करण्याचा संकल्प.केवळ तिघांमध्ये झालेल्या चर्चेतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारणाची नवी दिशा ठरेल, असा निर्णय झाला. त्यामुळेच कागल आणि मुरगूड नगरपालिकेत वेगळे चित्र दिसले. एकेकाळी ईडीपर्यंत पोहचलेला हा दुराव्याचा विषय आता कायमचा संपविण्यासाठी ‘खास बैठक’ झाल्याचे समजते..दोघांनाही झालेला आजपर्यंतचा त्रास या बैठकीत चर्चेत आल्याचीही माहिती पुढे येत आहे, मात्र राजकरणात वरिष्ठ नेत्याचा शब्द म्हणजे प्रमाण मानले जाते. त्यामुळेच आज कागलमध्ये दोघांची युती झाली. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आवर्जून ईडीचा संदर्भ दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.