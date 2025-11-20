Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ - समरजीत घाटगे जिंकले पण कार्यकर्ते हरले, मक्तेदारी निर्णयाने कागलकरांनी व्यक्त केला संताप

कोल्हापूर: धक्कादायक निकाल, प्रत्येक निवडणुकीत होणाऱ्या आश्चर्यकारक आघाड्या, यांमुळे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख निर्माण झालेल्या कागलमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यात झालेल्या आघाडीवरून दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते चांगलेच संतप्त झाले आहेत..त्यातून ‘नेते जिंकले, कार्यकर्ते हरले’ इथंपासून या दोघांच्या आघाडीला विरोध आणि समर्थनही करणाऱ्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकून कार्यकर्त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. मुश्रीफ-समरजितसिंह यांनी १२-८ फॉर्म्युला बसवून सर्वसामान्य निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना तोंडघशी पाडले. .Kolhapur Election: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा.ज्यांनी वर्षानुवर्षे संघटना बांधली, संघर्ष केला, अशा कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचा अवमान करत फक्त स्वार्थासाठी केलेल्या या जुळवाजुळवीने कार्यकर्ते नाराज असल्याची प्रतिक्रिया उमटली. विधानसभेत मुश्रीफ यांना जातीवरून टीका करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आज समाजात उत्तर द्यायला कठीण झाल्याची भावनाही यातून व्यक्त झाली..राजे-साहेब एकत्र आले आहेत, तरीही या दोघांचा लोकांवर विश्वास नाही का? अशी विचारणा करतानाच माघारीसाठी धमक्या का देता, इलेक्शन लढवा, होऊन जाऊ दे ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ असा इशाराही काहींनी दिला आहे. .Kolhapur Election: भाजप-शिंदे सेना एकत्र, दोन्ही राष्ट्रवादीही एकत्र! मुरगूडमध्ये रंगणार दुरंगी लढाई. .माजी उपनराध्यक्ष नितीन दिंडे यांना उमेदवारी नाकारली. त्यावरही कार्यकर्त्यांनी टीका करताना ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्या वर्गमित्रासाठी नितीनसारख्या कार्यकर्त्याचा राजकीय बळी दिल्याची प्रतिक्रिया उमटली..विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्यांना मुश्रीफ यांच्यासोबत राहून राजेंना मदत करून मुश्रीफांना पराभूत करायचे होते; पण तसे झाले नाही. आता या दोघांची युती झाल्याने अशा लोकांना त्याचे फार दुःख झाल्याचेही काहींनी म्हटले आहे. काही कार्यकर्ते सैरभैर, तर,काहींचा साथ सोडण्याचा इशारा..काल युती झाली आणि आज मुश्रीफ यांच्या स्नुषा बिनविरोध झाल्या; पण राजेंना काय मिळाले, मग युतीचा फायदा काय? असा सवालही कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. या दोघांच्या युतीचे स्वागत करताना आता शहराचा विकास करा, निवडणुकीचे पैसे वाचले आहेत, दोन्ही नेत्यांनी आता हाच पैसा शहराच्या विकासासाठी खर्च करावा, असा सल्लाही काहींनी समाजमाध्यमावर दिला आहे. एकूणच या अनपेक्षित आघाडीने काही कार्यकर्ते सैरभैर झाले, तर त्यातील काहींनी नेत्यांची साथ सोडण्याचाच इशारा समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियेतून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.