Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ - समरजीत घाटगे जिंकले पण कार्यकर्ते हरले, मक्तेदारी निर्णयाने कागलकरांनी व्यक्त केला संताप

Kagal Poliitics: धक्कादायक निकाल, प्रत्येक निवडणुकीत होणाऱ्या आश्‍चर्यकारक आघाड्या, यांमुळे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या कागलमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ व समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील आघाडीवरून दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते संतप्त.
कोल्हापूर: धक्कादायक निकाल, प्रत्येक निवडणुकीत होणाऱ्या आश्‍चर्यकारक आघाड्या, यांमुळे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख निर्माण झालेल्या कागलमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यात झालेल्या आघाडीवरून दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते चांगलेच संतप्त झाले आहेत.

