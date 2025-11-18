कोल्हापूर

Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी.

Kagal Politics: हसन मुश्रीफ-राजे गटानं माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर संजय मंडलिकांना लक्ष्य केले. कागलच्या राजकारणात नवा संघर्ष पेटणार.
Kagal Politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल: नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे झालेल्या राजकीय भूकंपामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ व शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यातील संघर्ष उफाळणार आहे.

