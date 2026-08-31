Kagal NH48 Bridge : कागलकरांचं स्वप्न होणार पूर्ण! 295 कोटींचा 50 पिलरचा भव्य उड्डाणपूल; देशातील सर्वात सुंदर पूल साकारणार, मंत्री मुश्रीफ यांची पायाभरणीवेळी ग्वाही

कागल : ‘येथे राष्ट्रीय महामार्गावर पिलरचा पूल होणे आम्हा कागलकरांसाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील कागलमधून जाणारा हा पिलरचा पूल देशात सर्वात सुंदर पूल (Kagal Pune Bengaluru highway flyover) बनेल,’ अशी अपेक्षा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. .राष्ट्रीय महामार्गावर कागल शहरातून जाणारा हा पूल भरावाच्या बोगद्याच्या पुलाऐवजी पिलरचा उड्डाणपूल व्हावा, अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली होती. त्यांनी त्याला मंजुरी दिली आणि तातडीने त्याच्या निविदाही निघाल्या. याबद्दल केंद्रीय मंत्री गडकरी यांचे आभार मानले..पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर कागलमध्ये होणाऱ्या पिलरच्या उड्डाणपुलाचा पायाभरणी समारंभ मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते झाला. २९५ कोटी निधीमधून एक किलोमीटर लांबीचा व ५० पिलरचा हा पूल येत्या दीड वर्षात पूर्ण होणार आहे..Pune Bengaluru Highway : कराडच्या उड्डाणपुलावरील स्ट्रीटलाईटची चाचणी अखेर पूर्ण; रात्रीची वाहतूक सुरु करण्यास 'ग्रीनसिग्नल', वाहनधारकांना मिळणार मोठा दिलासा .मुश्रीफ म्हणाले, ‘याआधीच्या निर्धारित कंत्राटदारांना साक्षात मंत्री गडकरी यांनी बजावूनसुद्धा ते काम सोडून गेले आहेत. नव्याने काम घेतलेले कंत्राटदार धारीवाल यांच्या कामाची गती जलद आहे. या पुलाचा संपूर्ण आराखडा कागल शहरात आहे, त्यामुळे या पुलाचे काम पूर्णत्वाला जात असताना शहराच्या नागरिकांना त्रास होऊ नये याची दक्षता घ्या. युटिलिटी शिफ्टिंगची कामे काळजीपूर्वक व व्यवस्थितपणे करा. कागल नगरपालिका आणि आम्ही सर्वजणच तुमच्या पाठीशी उभे आहोत. खराब काम करणाऱ्यांच्या पाठी आम्ही दांडके घेऊन लागतो.’.यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग कृती समितीचे अध्यक्ष भैया माने, नगराध्यक्षा सविता माने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अभियंता महेश पाटोळे, प्रवीण भालेराव, विवेक सोनी, बबलू सागवान, तांत्रिक सल्लागार जगदीश गौडा सीईजी ग्रुप, चंद्रकांत गवळी, प्रवीण काळबर, अमित पिष्टे, विवेक लोटे, नवाज मुश्रीफ, बबलू सागवान आदी उपस्थित होते..Koyna Dam Water Storage 100 TMC : 'कृष्णा'काठी जलसंकट टळले! 'कोयने'त 100, तर 'चांदोली'त 34 टीएमसी साठा; शेतीसाठी पुरेसे पाणी.पिलरच्या पुलाचे फायदेवाहतुकीची कोंडी होणार नाही.नवीन बसस्थानकासाठी नव्याने भूसंपादन करावे लागणार नाही.महामार्गालगतचे रहिवाशी, हातगाडीवाले, फळविक्रेते, चहा टपरीवाले व छोटे व्यावसायिक विस्थापित होणार नाहीत.कर्नाटकातून येणारी वाहने, रस्त्याच्या दुतर्फा असणाऱ्या शेतीमधून कागलमधील साखर कारखान्यांना होणारी ऊस वाहतूक सुरळीत होईल.स्थानिक बस वाहतूक, रिक्षा व वडाप ही वाहतूकसुद्धा सुरळीत होईल व अपघात टळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.