Kagal Child Death : हृदयद्रावक! नारळाचे झाड घरावर कोसळून झोपलेला लहान मुलगा ठार; छताचा पत्रा फाटून ओंडका पडला अंगावर, नेमकं काय घडलं?

कागल : सिद्धनेर्ली (ता. कागल) येथे बुधवारी सकाळी घडलेल्या एका हृदयद्रावक दुर्घटनेत चौथीत शिकणारा आयुष अक्षय चौगुले (वय १०) या निष्पाप मुलाचा मृत्यू (Siddhanerli village accident news) झाला. वाळलेले नारळाचे झाड अचानक घरावर कोसळले. घराच्या पत्रा फाटून तेथे भगदाड पडले. त्यातून तुटलेल्या झाडाचा ओंडका थेट झोपेत असलेल्या आयुषच्या अंगावर पडला. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या आयुषचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. .याबाबत कागल पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : गावातील लखन दादू सकट यांच्या घरासमोर नारळाचे वाळलेले झाड होते. ते सकाळी साडेसातच्या सुमारास वाऱ्यामुळे अचानक कोसळले. त्यावेळी घरात सकट यांची बहीण काजल अक्षय चौगुले आणि त्यांचा मुलगा आयुष झोपले होते. झाड घरावरील पत्रा फाडून थेट आयुषच्या अंगावर पडले..Kolhapur Road Accident : मोहरमचा कार्यक्रम आटोपून घरी निघालेल्या दांपत्याला भरधाव कारने उडविले, पती जागीच ठार; हात, एक पाय धडापासून बारा फुटांवर जाऊन पडला.पत्र्याचे काही तुकडे काजल यांच्या अंगावरही पडले. मोठा आवाज झाल्यानंतर परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या आयुषला तातडीने कागल ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले..Tukaram Mundhe Crackdown : मुंढेंच्या दणक्याने हॉटेल्सही 'सरळ'! आधी सिलिंडर, आता 'एफडीए'मुळे मेन्यूमध्ये कपात; पनीर, चीज, खवा 'गायब'च .मूळचा कोल्हापूरचाआयुष मूळचा कोल्हापूरचा; पण आजीचे निधन झाल्यानंतर आई-वडिलांसह तो मामा लखन सकट यांच्याकडे राहण्यास आला. तो एकुलता होता. त्याच्या मृत्यूने चौगुले कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत बेताची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.