कोल्हापूर
Kagal Highway Accident : कागल राज्यमार्गावर भीषण अपघात, दोघे दुचाकीस्वार ठार; बाळूमामा दर्शनासाठी जाताना काळाचा घाला
Kagal accident latest news : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल राज्यमार्गावर भीषण अपघात; बाळूमामा दर्शनासाठी जात असताना दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू. घटनेने परिसरात हळहळ.
Kagal state highway crash : कागल-निढोरी राज्यमार्गावर बामणी फाटा येथे दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. या भीषण अपघातात दोघाही दुचाकीस्वारांचा जागीच मृत्यू; तर पाठीमागे बसणारे दोघे जण गंभीर जखमी झाले. अविनाश भीमराव पाटील (वय ३२, कोगील खुर्द, ता. करवीर) आणि अविनाश विलास झेंडे (मोहरे, ता. पन्हाळा) अशी मृतांची, तर शहाजी परीट (कोगील खुर्द) व सूरज गणपती पाटील (वय २८, साळशी, ता. शाहूवाडी) अशी जखमींची नावे आहेत.