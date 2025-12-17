कोल्हापूर

Kagal Leprosy : कागल तालुक्यात १४ दिवसांची कुष्ठरोग शोधमोहीम यशस्वी; दोन लाखांहून अधिक नागरिकांची तपासणी

Kagal Leprosy Survey : ८४ गावांत २०० आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी राबविली घरोघरी कुष्ठरोग तपासणी मोहीम. संशयित १,६३६ रुग्णांची सखोल तपासणी; चार नवीन रुग्णांवर उपचार सुरू, कुष्ठरोगाबाबत गैरसमज दूर करण्यासाठी आरोग्य विभागाची जनजागृती
रमेश पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
म्हाकवे, ता. १६ : कागल तालुक्यातील ८४ गावांमध्ये आरोग्य विभागामार्फत कुष्ठरुग्ण शोधमोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत ५६ हजार ८४७ घरांना भेटी देऊन नागरिकांची तपासणी केली. यामध्ये तालुक्यात चार नवीन कुष्ठरुग्ण आढळून आले.

