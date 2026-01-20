Kagal ZP : मुश्रीफ, समरजितसिंह, संजय घाटगेंची युती ; महायुतीत असूनही संजय मंडलिक एकाकी, राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होताच कागल तालुक्यात नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळवा सुरू झाली. मात्र, आता संजय घाटगे आणि संजय मंडलिक एकत्र येण्याच्या हालचाली थंडावल्या. .मंत्री मुश्रीफ संजय घाटगे, समरजितसिंह घाटगे यांची युती झाल्याने संजय मंडलिकांना या युतीविरोधात एकाकी झुंज द्यावी लागणार आहे. कोण कोणासोबत असेल, या सुरू असलेल्या चर्चेला रविवारी झालेल्या बैठकीने पूर्णविराम मिळाला. कागल तालुक्यातील प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय समीकरणे अनपेक्षितपणे बदलत आहेत. -रमेश पाटील.Mandlik - Ghatge : अगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ‘संक्रांत भेट’; अन्नपूर्णा कारखान्यावर दोन संजय यांची खलबतं.नगरपालिका निवडणुकीनंतर लगेचच होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ, संजय घाटगे, समरजितसिंह घाटगे अशा तिघांच्या युतीसमोर माजी खासदार संजय मंडलिक महायुतीचे घटक असूनही एकाकी पडले आहेत. .तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सहा जागा, तर पंचायत समितीच्या बारा जागा आहेत. त्यामध्ये महायुतीच्या वाटाघाटीत जिल्हा परिषदेच्या मुश्रीफ यांना तीन, संजय घाटगे यांना दोन, तर समरजितसिंह घाटगे यांना एक जागा मिळाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे, तर पंचायत समितीच्या प्रत्येकी चार जागा घेतल्या आहेत. .Kolhapur ZP : महायुती नावापुरतीच; जनसुराज्यचा फटका कोणाला? तालुकानिहाय राजकीय समीकरणे बदलली.जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत मेळाव्यामधून संजय घाटगे गटाने जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या पाच जागांसाठी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या चार जागा घेतल्या आहेत. मेळावा घेऊन दबाव तंत्राचा प्रयोग झाला. .तालुक्यात मोठा गट असणाऱ्या मुश्रीफांना दोन्ही घाटगेंना सांभाळताना ताकद असूनही कमी जागा घ्याव्या लागल्या. गत पंचायत समितीत मुश्रीफांच्या सहा जागा निवडून आल्या होत्या. आता युतीच्या तडजोडीत त्यांना चार जागांवर समाधान मानावे लागले आहे..कागल नगरपालिकेच्या सत्तेत मुश्रीफांसोबत असलेल्या समरजितसिंह घाटगे यांनी शाहू आघाडीकडून उमेदवार उभे केले होते. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ते आपले उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर लढवणार आहेत. .त्यांच्या भाजप प्रवेशाची आता औपचारिकता राहिली आहे. मंत्री मुश्रीफ, दोन घाटगे यांच्या युतीच्या विरोधात महायुतीचा घटक असणाऱ्या संजय मंडलिकांना एकट्यानेच लढत द्यावी लागेल, अशी शक्यता होतीच. यामुळे मंडलिकांनी जिल्हा परिषदेच्या गटनिहाय कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेऊन निवडणुकीचे रणशिंग यापूर्वीच फुंकले आहे..जिल्हा परिषद अध्यक्षपद खुला महिला असे आरक्षित झाले आहे. परिणामी, आरक्षित असलेल्या बोरवडे, नानीबाई चिखली, सेनापती कापशी या गटांना महत्त्व आले असून, येथील लढती लक्षवेधी होतील. संजय मंडलिक यांनीही तालुक्यातील सर्वच्या सर्व जागा लढवण्याची तयारी केली आहे..दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = २३१एकूण मतदान = १ लाख ९६ हजार २९८इतर मतदान = २पुरुष मतदार = ९९ हजार ३१महिला मतदार = ९७ हजार २६५.कागल तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद गटांपैकी पाच मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित झाले आहेत, तर एकमेव म्हाकवे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून ओबीसी पुरुषाला संधी आहे. मुश्रीफ व दोन्ही घाटगे एकत्र आल्याने त्यांच्याकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे, तर संजय मंडलिक या गटातील नाराज कार्यकर्त्यांबरोबर इंडिया आघाडीतील कार्यकर्त्यांनाही सोबत घेण्याची शक्यता आहे. जागावाटपाचा फॉर्म्युला असा शक्य.मंत्री मुश्रीफ, संजय घाटगे, समरजितसिंह घाटगे यांची युती. जागा वाटपही निश्चित. मुश्रीफ गटाला जिल्हा परिषदेच्या तीन जागा. (बोरवडे, सेनापती कापशी, कसबा सांगाव). पंचायत समितीच्या चार जागा (सावर्डे बुद्रुक, नानीबाई चिखली, यमगे, कसबा सांगाव). संजय घाटगे गटाला जिल्हा परिषदेच्या दोन जागा (म्हाकवे, सिद्धनेर्ली), तर पंचायत समितीच्या चार जागा (साके, माद्याळ, हळदी, सेनापती कापशी) समरजितसिंह घाटगे गटाला जिल्हा परिषदेची एक जागा (नानीबाई चिखली), तर पंचायती समितीच्या चार जागा (म्हाकवे, सिद्धनेर्ली, बोरवडे, मौजे सांगाव) अशा पद्धतीने जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यामध्ये पंचायत समितीच्या जागेत अदलाबदल होऊ शकते. .२०१७ चे जिल्हा परिषद बलाबल एकूण - ५ सदस्यमुश्रीफ गट - ३ सदस्य : बोरवडे, सेनापती कापशी, कसबा सांगावमंडलिक गट - १ सदस्य : नानीबाई चिखलीसंजय घाटगे गट- १ सदस्य : सिद्धनेर्ली.पंचायत समितीतील २०१७ चे बलाबलएकूण - १० सदस्यमुश्रीफ गट (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - ६ सदस्य : बोरवडे, सेनापती कापशी, कसबा सांगाव, पिंपळगाव खुर्द, सावर्डे बुद्रुक, माद्याळ.मंडलिक गट (शिवसेना) - ३ सदस्य : नानीबाई चिखली, यमगे, सिद्धनेर्ली.संजय घाटगे गट (शिवसेना) - १ सदस्य : म्हाकवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.