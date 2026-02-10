Kagal Election Results : मुश्रीफ-घाटगे युतीसमोर माजी खासदार संजय मंडलिकांची एकाकी झुंज; कागलमध्ये किती जागा मिळाल्या?

कागल : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत कागल तालुक्यात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे व माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या युतीने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी सहा तर पंचायत समितीच्या बारा पैकी अकरा जागांवर मुश्रीफ व दोन घाटगे युतीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत तालुक्यावर (Kagal Election Results) आपली पकड अधिक मजबूत केली. या युतीसमोर शिवसेना (शिंदे गट) चे नेते माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी एकाकी पण लक्षवेधी लढत दिली. .कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) सुवर्णा कांबळे यांनी शिवसेना आघाडीच्या प्रतिभा हेगडे यांचा ४ हजार ८४२ मतांनी पराभव केला. सिद्धनेर्ली मतदारसंघात भाजपच्या सुयशा घाटगे यांनी ७ हजार ४५९ मतांनी एकतर्फी विजय मिळवला. बोरवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या शोभाताई फराकटे यांनी ५ हजार ५७० मतांनी बाजी मारली. चिखली या मंडलिक गटाच्या बालेकिल्ल्यात भाजप–राष्ट्रवादी युतीच्या शिवानी भोसले यांनी २ हजार २१३ मतांनी विजय मिळवत धक्का दिला. बोरवडे गणातून शिंदे सेनेचे एकमेव बालाजी फराकटे विजयी झाले. उर्वरित मतदारसंघांत मंडलिक गटाच्या उमेदवारांनी कडवी झुंज दिली..पक्षांतराने एकाचा विजय, दोघांचा पराजयचिखली जिल्हा परिषद गटात निवडून आलेल्या शिवानी भोसले गत निवडणुकीत मंडलिक गटातून निवडून आल्या होत्या. यंदा त्यांनी भाजपत प्रवेश केला अन् पुन्हा निवडून आल्या. राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्ष शीतल फराकटे यांनी बोरवडे मतदारसंघातून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करत निवडणूक लढविली; तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शिवानंद माळी यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करून निवडणूक लढवली. या दोघांना पराभव स्वीकारावा लागला. कसबा सांगाव गणातील लखन हेगडे यांनी राजे गटातून शिवसेनेत प्रवेश करून निवडणूक लढवली; मात्र त्यांचाही पराभव झाला..Sindhudurg ZP Election Result : सिंधुदुर्गात महायुतीचा झंझावात! 50 पैकी 41 जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व, ठाकरे गटासह काँग्रेसचे पानिपत, 6 अपक्षांचीही जोरदार एन्ट्री.काँग्रेस व ‘उबाठा’चा पराभवजिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय काँग्रेसने दोन जागा, शिवसेना (उबाठा) ने एका जागेवर निवडणूक लढवली होती. पंचायत समितीच्या गणात राष्ट्रीय काँग्रेसने चार जागांवर तर शिवसेना (उबाठा) ने तीन जागांसाठी उमेदवार उभे केले होते. याशिवाय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पंचायत समितीच्या दोन जागावर उमेदवार उभे केले होते. हे सर्व उमेदवार पराभूत झाले..पक्षीय बलाबलजिल्हा परिषद सहा जागा - भाजप - ३ व राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३पंचायत समिती १२ जागा - भाजप - ७, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - ४, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) - १मतांची टक्केवारीयुतीला ५६ टक्के मंडलिक गटाला ४० टक्के.मुलग्यानंतर आई जाणार सभागृहात२०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बिद्री गटातून मनोज फराकटे यांनी विजय मिळविला होता. आता त्यांच्या मातोश्री शोभाताई फराकटे जिल्हा परिषदेवर निवडून आल्या. यापूर्वी त्यांनी २००७ ते २०१२ या काळात कागल पंचायत समितीच्या सदस्या म्हणून तर २०१२ ते २०१७ या काळात बोरवडेच्या सरपंच म्हणून काम केले आहे..Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?.मंडलिक गटाला ‘बालाजी’ पावलाजिल्हा परिषदेच्या सहा व पंचायत समितीच्या १२ पैकी ११ जागांवर मंत्री हसन मुश्रीफ व दोन्ही घाटगे यांच्या युतीने विजय मिळविला. बोरवडे पंचायत समिती गणात शिवसेना बालाजी राजाराम फराकटे यांनी ७१३२ मते मिळवित भाजपच्या संभाजी साताप्पा फराकटे (६६७८ मते) यांचा ४५४ मतांनी पराभव केला. बालाजी फराकटे यांच्या रूपाने मंडलिक गटाला ‘बालाजी’ पावला..मंडलिकांना ४० टक्के मतेमंत्री मुश्रीफ, संजय घाटगे व समरजितसिंह घाटगे यांच्या राष्ट्रवादी-भाजप युतीच्या जिल्हा परिषदेच्या उमेदवारांना ८८ हजार ३०२ मते (५६ टक्के), संजय मंडलिक यांच्या शिवसेनेला ६१ हजार ७१६ मते (४० टक्के), इतर ७१५१ (४ टक्के) टक्के मते मिळाली. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी- भाजपा युतीच्या उमेदवारांना ८६ हजार ६७० (५५.६७ टक्के), संजय मंडलिकांच्या शिवसेनेला ६१ हजार ५९४ मते (३९.१८ टक्के) इतर ८ हजार ९०६ (५.६० टक्के) टक्के मते मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.