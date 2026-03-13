कोल्हापूर

kolhapur Rest House :काळम्मावाडी धरण परिसरात पर्यटनाला मिळणार चालना; विश्रामगृहाचे होणार आधुनिकीकरण, सकाळ’च्या पाठपुराव्याला यश

Kalammawadi Dam : राधानगरी तालुक्यातील काळम्मावाडी धरण परिसरातील जुने विश्रामगृह लवकरच नव्या रूपात पर्यटकांसमोर येणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून दुरवस्थेमुळे बंद असलेल्या या विश्रामगृहाच्या नूतनीकरणासाठी २ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
राधानगरी : नूतनीकरण योजनेची निविदा काढल्याने लवकरच काळम्मावाडी धरण स्थळावरील प्रशस्त आणि विश्रामगृहाचा कायापालट होणार आहे. दुरवस्थेतील विश्रामगृहाचा वेगळा बाज पुन्हा निर्माण होऊन पर्यटकांसाठी खुले होईल.

