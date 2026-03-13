kolhapur Rest House :काळम्मावाडी धरण परिसरात पर्यटनाला मिळणार चालना; विश्रामगृहाचे होणार आधुनिकीकरण, सकाळ’च्या पाठपुराव्याला यश

राधानगरी : नूतनीकरण योजनेची निविदा काढल्याने लवकरच काळम्मावाडी धरण स्थळावरील प्रशस्त आणि विश्रामगृहाचा कायापालट होणार आहे. दुरवस्थेतील विश्रामगृहाचा वेगळा बाज पुन्हा निर्माण होऊन पर्यटकांसाठी खुले होईल. .निधीअभावी देखभाल दुरुस्ती झाली नसल्याने या विश्रामगृहाची दुरवस्था झाली आहे. पाच वर्षांपासून ते पर्यटकांसाठी बंदच राहिले आहे. विश्रामगृह नूतनीकरण योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित कामांसाठी दोन कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. .Forest Tourism Projects : देखभालीविना वनपर्यटन प्रकल्प मोडकळीस; पाच कोटींची साधनसामग्री धूळ खात; पुनरुज्जीवन, सक्षम व्यवस्थापनाची गरज.या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी काळात सर्व सुविधायुक्त आणि अद्ययावत विश्रामगृह निर्माण होणार आहे. धरण जलाशयाच्या उत्तरेला टेकडीवर हे विश्रामगृह आहे. एकेकाळी या विश्रामगृहाचा वेगळाच बाज होता. ते सध्या अडगळीत पडले आहे. .विश्रामगृहाची उभारणी १९८० च्या दशकात झाली. भक्कम बांधणीच्या या इमारतीत तितक्याच दर्जाच्या सोयी-सुविधा होत्या; मात्र केवळ देखभाल आणि विशेष दुरुस्तीअभावी ते कुलूप बंद झाले आहे. नूतनीकरणानंतर विश्रामगृहाचे कुलूप उघडणार आहे..Beed Nagar Van Scheme: दुष्काळग्रस्त बीडसाठी महत्त्वाची योजना रखडली; राज्य सरकारचा कारभार चव्हाट्यावर . ‘सकाळ’ने अडगळीतील विश्रामगृहे या मालिकेतून या विश्रामगृहाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. त्याची दखल पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतली. हा विषय हाती घेतला. नूतनीकरणाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर अंमलबजावणी कार्यवाहीचा आढावा घेतला इतकेच नव्हे अभयारण्य क्षेत्र पर्यटनदृष्ट्या विकास आराखड्यात नूतनीकरणाच्या कामाला मंजुरी घेतली. .त्यानंतर विश्रामगृह नूतनीकरणाची योजना दृष्टिक्षेपात आली. नूतनीकरण योजनेअंतर्गत विश्रामगृहातील सात निवासी कक्ष, भोजन आणि बैठक कक्षांची पूर्ण अंतर्गत सुधारणा, रंगरंगोटी विद्युतीकरण आदी कामे पहिल्या टप्प्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात विश्रामगृहासमोरील उद्यानाची पुनर्निर्मिती, नवीन अंतर्गत फर्निचर आदी कामे प्रस्तावित..निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच यंदाच्या पावसाळ्याआधी विश्रामगृह नूतनीकरणाचे काम सुरू होईल. नूतनीकरण योजनेसाठी जवळपास तीन कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. निधी उपलब्धतेनुसार प्रस्तावित कामे दोन टप्प्यात होतील. आगामी दीड वर्षात नूतनीकरण योजना पूर्णत्वाच्या दृष्टीने प्रयत्न राहतील.- प्रशांत कांबळे, उपअभियंता, काळम्मावाडी धरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.