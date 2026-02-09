कोल्हापूर

Kolhapur Crime : भावाच्या अंत्यसंस्कारातून परतताना काळाचा घाला; बहिणीचाही अपघाती मृत्यू

Sister Dies After Brother’s Funeral : शोक व्यक्त करण्यासाठी आलेल्या कुटुंबावर दु:खाचा आणखी एक आघात झाला. भावाच्या अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या बहिणीचा परतीच्या प्रवासात झाड कोसळून दुर्दैवी मृत्यू झाला
The road near Kanegaon cremation ground

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इटकरे/नवेखेड : भावाचा अंत्यसंस्कार उरकून परत जाणाऱ्या मोटारीवर झाड कोसळून झालेल्या अपघातात बहिणीचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. कणेगाव (ता. वाळवा) येथे शनिवारी रात्री ही घटना घडली.

