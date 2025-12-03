कोल्हापूर

Kolhapur Fire Case : करवीर चावडीत भीषण आग! सात महत्त्वाची प्रकरणे जळून खाक; आठ दिवस कार्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय

Karveer Chavdi fire incident : कसबा करवीर चावडीतील खिडकीची जाळी फाडून कागदपत्रे पेटवून दिली होती. दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार पवार यांनी या ठिकाणी भेट दिली व कागदपत्रे लावण्यासाठी तालुक्यातील सात कोतवालांची नियुक्ती केली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे : कसबा करवीर चावडीतील खिडकीची जाळी फाडून कागदपत्रे पेटवून दिली होती. आज दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार स्वप्नील पवार यांनी कार्यालयातील कागदपत्रे व्यवस्थित लावण्यासाठी सात कोतवालांची नियुक्ती केली. दरम्यान, आणखी आठ दिवस कार्यालय बंद राहणार असल्याचे कार्यालयीन सूत्रांनी सांगितले.

