Kolhapur Fire Case : करवीर चावडीत भीषण आग! सात महत्त्वाची प्रकरणे जळून खाक; आठ दिवस कार्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय

कुडित्रे : कसबा करवीर चावडीतील खिडकीची जाळी फाडून कागदपत्रे पेटवून दिली होती. आज दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार स्वप्नील पवार यांनी कार्यालयातील कागदपत्रे व्यवस्थित लावण्यासाठी सात कोतवालांची नियुक्ती केली. दरम्यान, आणखी आठ दिवस कार्यालय बंद राहणार असल्याचे कार्यालयीन सूत्रांनी सांगितले..आज दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार पवार यांनी या ठिकाणी भेट दिली व कागदपत्रे लावण्यासाठी तालुक्यातील सात कोतवालांची नियुक्ती केली. त्यांच्याकडून कागदपत्रे स्वच्छ करून व्यवस्थित लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. याबाबत ग्राम महसूल अधिकारी किरण आंबुलकर म्हणाले, 'आणखी सात ते आठ दिवस कार्यालय बंद राहणार आहे.'.Chakan Fire : तळेगाव-चाकण मार्गावर धावत्या कंटेनरला आग, ४० कोऱ्या करकरीत बजाज दुचाकींची राख; मोठी दुर्घटना टळली.अहवाल मागविलेली सात प्रकरणे जळून खाककरवीर चावडीतील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर तहसीलदार कार्यालयातील अहवाल मागविलेली सात प्रकरणे जळून खाक झाली आहेत. हा अहवाल किंवा कागदपत्रे मिळविणे अथवा कागदपत्रे नष्ट करण्यासाठी हा प्रकार केला असल्याची चर्चा घटनास्थळी होती..चावडीच्या पिछाडीस असलेल्या दोन कंपाऊंडवरून अनोळखीने प्रवेश केल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला. सोमवारी सकाळी कार्यालय उघडण्यास आलेल्या कर्मचाऱ्यांना चावडीतील काही कागदपत्रे, तलाठ्यांच्या केबिनमधील टेबल, खुर्ची जळालेल्या अवस्थेत मिळून आले. .Lonavala Car Fire : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर धावत्या मोटारीला अचानक आग; चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठी दुर्घटना टळली!.तसेच कार्यालयामागील खिडकीची जाळी कापून काही कागदपत्रेही काढण्यात आल्याचे दिसून आले. आग नेमकी कोणत्या कारणासाठी लावण्यात आली, याची माहिती घेतली जात आहे. कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी यांचे जबाब नोंदवून यातून कारण शोधले जात आहे. .कार्यालयात प्रवेश करण्यासाठी समोरून तसेच पाठीमागूनही तीन ते चार मार्ग आहेत. पिछाडीस असलेल्या बोळातून संशयित आला असल्याची शक्यता अधिक असल्याने अकबर मोहल्ला, देशभूषण हायस्कूल परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही तपासले जात असल्याचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर यांनी सांगितले..