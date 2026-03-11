Kolhapur PS : करवीर, कागल सभापतिपदी  महायुतीचे पाटील

कुडित्रे : करवीर पंचायत समिती सभापतिपदी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे साताप्पा धोंडिराम पाटील (कुरुकली), तर उपसभापती भाजपच्या दीपाली संजय पाटील (पाचगाव) यांची बिनविरोध निवड झाली. .दोन्ही पदांसाठी दोनच अर्ज आल्याने सभेचे पीठासीन अध्यक्ष करवीरचे तहसीलदार स्वप्नील पवार व गटविकास अधिकारी संदीप भंडारे यांनी बिनविरोध निवड जाहीर केली. पंचायत समितीच्या छत्रपती शाहू सभागृहात ही निवड झाली. इतिहासात प्रथमच काँग्रेस सत्तेच्या बाहेर, तर भाजपने सत्तेत एंट्री केली आहे. निवडीनंतर कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत एकच जल्लोष केला..Kagal Election Results : मुश्रीफ-घाटगे युतीसमोर माजी खासदार संजय मंडलिकांची एकाकी झुंज; कागलमध्ये किती जागा मिळाल्या?.पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गट ७, भाजप ६, शिवसेना ३ व काँग्रेसला ८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजप-राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची निवडणुकीत युती होती. तर शिंदे शिवसेना स्वतंत्र लढली होती..आज सभापती-उपसभापती निवडीसाठी झालेल्या राजकीय हालचालीत भाजप-राष्ट्रवादीबरोबर शिंदेसेनेने जाण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सभागृहात १६ सदस्य झाल्याने त्यांचे बहुमत झाले. महायुतीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला सभापती, तर भाजपला उपसभापतिपद देण्याचे निश्चित झाले. .Kameeri ZP : निर्णयाला विलंबाने निवडणूक नेत्यांच्या हाताबाहेर; युवकांनीच हाती घेतली निवडणूक, ग्रामपंचायतींसाठी वातावरण ठरणार पोषक .सकाळी दहा वाजता सभापती पदासाठी साताप्पा पाटील यांचे व उपसभापतीसाठी दीपाली पाटील यांचा प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाला. राष्ट्रवादी, भाजप, शिंदे शिवसेनेचे सदस्य फेटे बांधून वाद्याच्या गजरात सभागृहात आले. .दुपारी दोन वाजता निवड सभेत निवडणूक निर्णय अधिकारी पवार यांनी सभापती म्हणून साताप्पा पाटील, तर उपसभापतिपदी दीपाली पाटील यांची निवड जाहीर केली. यावेळी साताप्पा पाटील यांनी नेते राहुल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकारणविरहित काम करू, तालुक्याच्या विकासासाठी सर्वजण एकत्र येऊन काम करूया, असे आवाहन केले. यावेळी सहायक गटविकास अधिकारी सुहास पाटील, नूतन सदस्य आदी उपस्थित होते..कुरुकलीला ३० वर्षांनंतर सभापती पदकुरुकली गावाला ३० वर्षांनंतर सभापती पदाची संधी मिळाली आहे. नामदेव कांबळे सभापती होते, यानंतर आता साताप्पा पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळाली आहे. .कागल पंचायत समितीच्या सभापतिपदी भाजपच्या तसेच शाहू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे गटाच्या सुवर्णा शशिकांत पाटील (सिद्धनेर्ली) यांची, तर उपसभापतिपदी राष्ट्रवादीचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ गटाचे डॉ. इंद्रजित पाटील (सावर्डे बुद्रुक) यांची बिनविरोध निवड झाली. .येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात तहसीलदार तथा पीठासन अधिकारी अमरदीप वाकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत या निवडी जाहीर झाल्या. यावेळी गटविकास अधिकारी कुलदीप बोंगे व सहायक गटविकास अधिकारी प्रमोदकुमार तारळकर उपस्थित होते..दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाल्याने निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे तहसीलदार वाकडे यांनी जाहीर केले. यावेळी सर्व पंचायत समिती सदस्यांसह शाहूचे उपाध्यक्ष अमरसिंह घोरपडे, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रताप माने, नगराध्यक्षा सविता माने, गोकुळचे संचालक अंबरिश घाटगे, जिल्हा परिषद सदस्या सुयशा घाटगे, बँकेचे संचालक एम. पी. पाटील, मनोज फराकटे, शशिकांत खोत, प्रा. सुनील मगदूम आदी उपस्थित होते. .निवडीनंतर शाहू कारखान्याचे उपाध्यक्ष अमरसिंह घोरपडे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला. सभापती पाटील म्हणाल्या, ‘कागल पंचायत समितीच्या इतिहासात भारतीय जनता पक्षाचा पहिला सभापती होण्याचा मान मला मिळाला..’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नामदार चंद्रकांत पाटील यांच्या आशीर्वादाने आमचे नेते समरजितसिंह घाटगे, मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या मार्गदर्शनामुळे ही संधी मला मिळाली. .राजे गटाला तब्बल ३४ वर्षांनंतर संधी कागल पंचायत समितीच्या इतिहासात भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारास पहिल्यांदाच सभापतिपदाचा मान मिळाला आहे. तसेच राजे गटाला तब्बल ३४ वर्षांनंतर सभापतिपदाची संधी मिळाली. यापूर्वी १९९२ मध्ये राजे गटाचे अमरसिंह घोरपडे हे सभापती होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.