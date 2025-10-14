Kolhapur ZP Reservation : करवीर, राधानगरी, भुदरगड, पन्हाळ्याचे सभापतिपद खुले; शिरोळ, हातकणंगले अनुसूचित जमातींसाठी राखीव

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights):राधानगरी, भुदरगड, करवीर आणि पन्हाळा पंचायत समितींचे सभापतीपद खुले ठेवण्यात आले.शिरोळ व हातकणंगले पंचायत समित्यांचे सभापतीपद अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित झाले.जिल्ह्यातील एकूण १२ समित्यांपैकी २ अनुसूचित जाती, ३ ओबीसी आणि ७ सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित; प्रक्रिया जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत पार पडली..Kolhapur Political News : सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या पंचायत समितीच्या सभापतिपदाची आरक्षण सोडत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात काढण्यात आली. यामध्ये राधानगरी, भुदरगड, करवीर, पन्हाळा पंचायत समिती सभापतिपद खुले; तर शिरोळ आणि हातकणंगले येथील पद अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित झाले..जिल्ह्यातील १२ पंचायत सभापतींपैकी २ अनुसूचित जमाती, ३ नागरिकांचा मागास वर्ग (ओबीसी) आणि ७ सर्वसाधारण असे आरक्षण अडीच वर्षांसाठी निश्चित झाले. लोकसंख्येची टक्केवारी आणि पूर्वीचे आरक्षण लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारे यांनी ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली..सर्वप्रथम अनुसूचित जातींचे आरक्षण काढण्यात आले. यामध्ये पंचायत समितीमधील गणांमध्ये असणारी अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आणि एकूण लोकसंख्येतील त्याचे प्रमाण (टक्केवारी) गृहित धरून आरक्षण सोडत काढली. अनुसूचित जाती लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार शिरोळ आणि हातकणंगले या पंचायतींच्या सभापतिंसाठी अनुसूचित जातींचे आरक्षण नक्की करण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही ठिकाणी अध्यक्षपदासाठी यापूर्वी जे आरक्षण होते ते पाहून हातकणंगले पंचायत समिती सभापतिपदासाठी अनुसूचित जाती महिला व शिरोळ सभापतिपदासाठी अनुसूचित जाती असे आरक्षण ठरले..त्यानंतर पंचायत समिती सभापतिपदी यापूर्वी कोणते आरक्षण किती वेळा पडले होते, हे लक्षात घेऊन नागरिकांचा मागास वर्ग हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने सोडत काढून यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला हे आरक्षण निश्चित केले. उर्वरित सर्वसाधारणपैकी शाहूवाडी आणि गगनबावडा पंचायत सभापतिपद हे पूर्वीचे आरक्षण लक्षात घेऊन सर्वसाधारण महिला म्हणून निश्चित करण्यात आले; तर लॉटरी पद्धतीने सोडत काढून गडहिंग्लज पंचायत समिती सभापतिपदासाठी सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. एस्तेर पॅटर्न शाळेच्या विद्यार्थिनी नगिना नदाफ आणि आस्था बळमकर यांनी सोडत काढली. यावेळी तहसीलदार स्वप्निल पवार उपस्थित होते..तालुकावर सभापतिपदाचे आरक्षणआजरा : ओबीसी-महिलाचंदगड : ओबीसीगडहिंग्लज : सर्वसाधारण- महिलाराधानगरी : सर्वसाधारणभुदरगड : सर्वसाधारणकागल : ओबीसी-महिलाशिरोळ : अनुसूचित जातीहातकणंगले : अनुसूचित जाती-महिलाकरवीर : सर्वसाधारणपन्हाळा : सर्वसाधारणगगनबावडा : सर्वसाधारण-महिलाशाहूवाडी : सर्वसाधारण-महिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.