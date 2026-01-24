कोल्हापूर

Election Training : मतदान सुरळीत होण्यासाठी करवीर तालुक्यात २१०० कर्मचाऱ्यांना सखोल प्रशिक्षण

Voting Process : निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडावी यासाठी करवीर तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदान प्रक्रियेचे सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले.
Election officials attending voting process training at Vivekanand College in Karveer Taluka.

Election officials attending voting process training at Vivekanand College in Karveer Taluka.

नंदिनी नरेवाडी ः सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मतदान प्रक्रियेत अर्ज कसे भरायचे, मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांची जबाबदारी कोणती, प्रत्यक्ष मतदान सुरु होण्यापासून संपेर्यंत कोणती जबाबदारी पार पाडायची, असे संपूर्ण मतदान प्रक्रियेच्या माहितीचे धडे आज निवडणूक प्रक्रियेतील करवीर तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येथे देण्यात आले. तीन टप्प्यात झालेल्या या प्रशिक्षणात २१०० जण सहभागी झाले.

