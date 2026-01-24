Election Training : मतदान सुरळीत होण्यासाठी करवीर तालुक्यात २१०० कर्मचाऱ्यांना सखोल प्रशिक्षण

कोल्हापूर : मतदान प्रक्रियेत अर्ज कसे भरायचे, मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांची जबाबदारी कोणती, प्रत्यक्ष मतदान सुरु होण्यापासून संपेर्यंत कोणती जबाबदारी पार पाडायची, असे संपूर्ण मतदान प्रक्रियेच्या माहितीचे धडे आज निवडणूक प्रक्रियेतील करवीर तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येथे देण्यात आले. तीन टप्प्यात झालेल्या या प्रशिक्षणात २१०० जण सहभागी झाले..विवेकानंद महाविद्यालय येथे करवीर निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगले यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले प्रशिक्षण घेण्यात आले. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्नील पवार, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी तेजस्विनी पाटील उपस्थित होते..Sangli Muncipal : महापालिका निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी; चारशे कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम प्रशिक्षण. करवीर तालुक्यातील ४१७ मतदान केंद्रांसाठी २१०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये एका मतदान केंद्रासाठी एक केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी १,२,३ व पोलिस १, शिपाई १ अशा पाच जणांचा समावेश आहे. .तसेच प्रत्येकी १० मतदान केंद्रांसाठी एक विभागीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. ७०० जणांच्या तीन बॅच करून टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण देण्यात आले. याची सुरुवात सकाळी झाली. .Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; मतदान केंद्रांवर गर्दी टाळण्याचे निर्देश.यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मतदान प्रक्रियेत अर्ज कसे भरायचे, मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांची जबाबदारी कोणती, प्रत्यक्ष मतदान सुरू होण्यापासून संपेपर्यंत कोणती जबाबदारी पार पाडायची, संपूर्ण मतदान प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली. .यानंतर २५ वर्गांमध्ये प्रत्येकी २० जणांना मतदान यंत्रांचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई.‘निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक अधिनियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल’, असा इशारा यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.