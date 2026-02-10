Kolhapur ZP–PS Results : करवीरमध्ये सत्तेची समीकरणे बदलली; पंचायत समितीत राष्ट्रवादी-भाजप सत्तेकडे

कुडित्रे : करवीर तालुक्यातील सर्वात जास्त उत्कंठा लागून राहिलेल्या पाडळी खुर्द जिल्हा परिषद मतदार संघातील विजयानंतर राष्ट्रवादी गटाच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. या निकालाकडे जिल्ह्यातील नेते, कार्यकर्ते मतदारांचे लक्ष लागून राहिले होते. स्वर्गीय आमदार पी. एन. पाटील यांच्यानंतर निष्ठावंत कार्यकर्ते, मतदारांनी उमेदवार राजू सूर्यवंशी यांना विजयी करत वज्रमूठ दाखविली. .दिवसभर विजयानंतर कार्यकर्ते थेट अजिंक्यतारा येथे आमदार सतेज पाटील, गॅरेज फुलेवाडी येथे राहुल पाटील यांची भेट घेऊन आनंद साजरा करताना दिसत होते. शिवाजी पेठेत आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या घरी जाऊन शिवसेनेचे कार्यकर्ते चिंतन करताना दिसत होते. .Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.‘दक्षिण’मध्ये काँग्रेसने पाच जागा जिंकून वर्चस्व राखले, तर राष्ट्रवादी-भाजप युतीने पंचायत समितीला १३ जागा जिंकून सत्ता स्थापनेवर मोहोर उठवली. शिवसेनेची पीछेहाट झाली. स्वर्गीय आमदार पी. एन. पाटील गट बरोबर नसल्यामुळे काँग्रेसला आठ जागा जिंकूनही पंचायत समितीला सत्तेपासून लांब राहावे लागणार आहे..करवीर तालुक्यातील बारा जिल्हा परिषद आणि २४ पंचायत समिती गणासाठी आज मतमोजणी ला सकाळी दहा वाजता सुरुवात झाली. सुरुवातीला शिये, वडणगे आणि मुडशिंगी जिल्हा परिषद मतदार संघाच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली. दुपारी बाराला पहिला निकाल बाहेर पडला, यामध्ये काँग्रेसने खाते उघडले. .Pune ZP Results: वारसा विरुद्ध वर्चस्व! पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत कुणाचा खेळ फसणार, कुणाचं नशीब चमकणार? चुरशीच्या लढाया कोणत्या?.शिवसेनेच्या विश्वास पवार व भाजपच्या प्रदीप भोईकर यांना मागे टाकून काँग्रेसच्या विश्वनाथ पाटील यांनी २४०० मतांची आघाडी घेत विजय मिळविला. वडणगे जिल्हा परिषद मतदार संघातून शिवसेनेचे इंद्रजित पाटील विजयी झाल्यानंतर शिवसेनेचे कार्यकर्त्यांतही उत्साह संचारला होता. मात्र पाडळी खुर्द जिल्हा परिषद मतदारसंघात मोजणी सुरू झाल्यानंतर उत्साह थंडावला होता. सुरुवातीला पोस्टल मतदान झाले. .दुपारी दोनपर्यंत चार जिल्हा परिषद मतदार संघांचा निकाल बाहेर पडला. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता व पोलिस अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. दुपारी दोनला सुटीनंतर मतमोजणीला गोकुळ शिरगाव येथून सुरुवात झाली. पाडळी खुर्द जिल्हा परिषद मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार गोकुळ संचालक विश्वास पाटील यांचे चिरंजीव सचिन पाटील विरुद्ध काँग्रेसचे डॉ. के. एन. पाटील विरुद्ध करवीरचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्यात कडवी झुंज सुरू झाली. सुरुवातीपासूनच पाच-पन्नास मतांनी राजेंद्र सूर्यवंशी आघाडीवर होते. कसबा बीडपर्यंत ही आघाडी अठराशे ते २००० मतांवर गेली. .शिरोली परिसरात सचिन पाटील यांना पुन्हा मताधिक्य मिळाले, मात्र ५३१ मतांनी निसटता विजय होत राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या गळ्यात विजयाची माळ पडली. दरम्यान दिंडनेर्ली गणात राजश्री पाटील यांचा १५६ मतांनी विजय झाला. यावेळी सुजाता नटके यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली. यावेळी मतदान थांबवून मोजणी घेतली. मात्र काहीही फरक पडला नाही, यामुळे भाजपाचे उमेदवार राजश्री पाटील यांना विजयी घोषित केले. .या कालावधीत दक्षिणमधील काँग्रेसचे पाचवे उमेदवार विजयी झाले. यावेळी विजय उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी अजिंक्यतारा गाठत आमदार सतेज पाटील यांना भेटून आनंद व्यक्त केला. दुपारी तीन नंतर शिंगणापूर जिल्हा परिषद मतदार संघाची मोजणी सुरू झाली. येथे १९१८ मतांनी रसिका पाटील विजयी झाल्या..सांगरूळ जिल्हा परिषद गटाची मोजणी सुरू झाली. आमदार चंद्रदीप नरके शिवसेना गटाचे राजश्री खाडे, विरुद्ध रेखाताई मुगडे राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेसच्या शीतल यादव यांच्यात लढत झाली. पंचायत समितीमध्ये सुरुवातीला राजश्री खाडे आघाडीवर होत्या. त्यानंतर मात्र रेखाताई मुगडे मताधिक्य घेत वाढत गेल्या आणि २२७४ मताधिक्याने त्यांचा विजय झाला. .यानंतर कार्यकर्त्यांनी थेट गॅरेज गाठत राहुल पाटील यांच्याशी भेट घेऊन गुलालाची उधळण केली. शेकापचे क्रांतिसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादीचा झेंडा हातात घेतला होता. ते ५७०८ चे मताधिक्य घेत विजयी झाले. .शिवसेनेचा पराभव शिंदे शिवसेनेला पराभवाची चव चाखावी लागली. वडणगे जिल्हा परिषद मतदार संघातील उमेदवार इंद्रजित पाटील हेच विजयी झाले. त्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी थेट आमदार नरके यांचे घर गाठून चिंतन आणि मनन करताना दिसत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.