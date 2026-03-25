Crime : संघर्षातून उभं राहिलेलं दांपत्य काळाच्या पडद्याआड; कसबा बावड्यात हळहळ

कोल्हापूर : अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत टेनिस कोर्टवरील 'बॉल मॅन' ते सरकारी कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी आणि त्यातून वकील पत्नीच्या सहाय्याने व्यवसायात प्रगती करत असलेल्या संतोष गायकवाड यांच्यासह त्यांच्या पत्नीच्या अपघाती मृत्यूने कसबा बावडा परिसर हळहळला. जयभवानी गल्लीतील बिबट्या बोळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात संतोषचे वडिलार्जित घर आहे. .मात्र, अलीकडे तो पत्नी व दोन मुलांसह पेट्रोल पंपासमोरील पोवार कॉलनीत राहात होता. वीस वर्षांपूर्वी महसूल विभागाच्या टेनिस कोर्टवर तो 'बॉल मॅन' म्हणून काम करत होता. त्यातून वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांशी त्यांची घनिष्ट ओळख झाली. या ओळखीतून तो महाऊर्जाच्या कार्यालयात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कामाला लागला. .सकाळी टेनिस कोर्ट व दिवसभर महाऊर्जाच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या संतोषने लग्नानंतर जिद्दीने पत्नी सौ. वंदना यांना वकील केले. पत्नी वकील व्यवसायात, तर संतोष स्वतः एलआयसी एजंट म्हणून काम करत होता. घरची परिस्थिती अतिशय गरिबीची असूनही त्यावर मात करून त्याने नेटाने संसार आणि व्यवसायातही बस्तान बसवले होते; पण नियतीने आज एका अपघातात या दोघांनाही हिरावून नेल्याने त्यांची दोन मुले अनाथ झाली..संतोष येथील राजाराम बंधारा ग्रुपच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यातही अग्रेसर होता. राजाराम बंधाऱ्याची स्वच्छता असो की, जोतिबा डोंगरावर दर रविवारी चालत जाताना या परिसरात या ग्रुपकडून केल्या जाणाऱ्या सामाजिक कार्यातही तो पुढे असायचा. रोज पंचगंगेत पोहायला जाणारा संतोष महापुरात शिवाजी पूल ते राजाराम बंधारा हे अंतर लिलया पार करायचा. .निर्व्यसनी, प्रामाणिक, निर्मळ आणि जिथे जाईल, त्याठिकाणी माणसांची मनापासून सेवा करणाऱ्या संतोषच्या अशा अपघाती निधनाने त्याच्या मित्र परिवारासह परिचितांनाही मोठा धक्का बसला. अपघाताची माहिती मिळताच राजाराम बंधारा ग्रुपचेही सदस्य तातडीने अपघात झालेल्या ठिकाणी रवाना झाले. सायंकाळी या दोघांवर भावपूर्ण वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या मागे आई, भाऊ, मुलगा व मुलगी, पुतणे असा परिवार आहे..चालक नेणार होता; पण...कालपासून संतोषची तब्येत ठीक नव्हती. मात्र, तुळजापूर न्यायालयात त्यांच्या पत्नीची एक केस होती. त्यासाठी तो पहाटे लवकर स्वतःची चारचाकी घेऊन बाहेर पडला. बाहेर जाणार असल्याने कालच त्याने आपल्या दोन लहान मुलांना आईजवळ सोडले होते. ज्यांचे काम होते त्यांनी मी सोबत येतो अशी विनंती केली; पण संतोषने त्यांना नकार दिला. त्याचवेळी त्यांनी मी ड्रायव्हर घेऊन जातो असे त्यांना सांगितले. पण, तो ड्रायव्हर न घेताच गेला आणि थांबलेल्या ट्रॅक्टरला त्याच्या कारने मागून दिलेल्या धडकेत हे दोघेही पती-पत्नी ठार झाले.