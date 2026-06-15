कोल्हापूर

Kasba Beed Gold Coins : शिलाहार राजवंशाची उपराजधानी असलेल्या कोल्हापूरच्या 'या' गावात पुन्हा सापडल्या सुवर्णमुद्रा! काय आहे अतिप्राचीन 'बेडा' आणि त्रिशूळाचे रहस्य?

Kasaba Beed golden rain legend explained : कसबा बीड येथे मृगाच्या पहिल्या पावसानंतर दोन सुवर्णमुद्रा सापडल्याने ‘सोन्याचा पाऊस’ पडण्याच्या अख्यायिकेची पुन्हा चर्चा रंगली आहे.
Kasba Beed gold coin discovery

Kasba Beed gold coin discovery

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कसबा बीड (कोल्हापूर) : सोन्याचा पाऊस पडणाऱ्या कसबा बीड गावात दरवर्षी मृग नक्षत्राच्या पहिल्या पावसात सोन्याचा पाऊस पडतो, अशी अख्यायिका आहे. या घटनेचा प्रत्यय आला (Kasba Beed gold coin discovery) आहे. येथे दोन सुवर्णमुद्रा (बेडा) सापडले आहेत. येथील राजश्री गजानन मगदूम व बाळासाहेब शंकरराव वरूटे या दोघांना सोन्याच्या मुद्रा सापडल्या आहेत.

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