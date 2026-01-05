कोल्हापूर

Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत

FRP Mismatch and Growing Farmer : ऊस तोडणीवेळी ‘खुशाली’ची सक्ती; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट गदा, कारखान्यांची डोळेझाक, तोडकऱ्यांची मनमानी आणि कोलमडलेले पाळीपत्रक
Sugarcane farmers supervising harvesting amid disputes over extra payments to cutters in Kasba Beed.

नामदेव मानेसकाळ वृत्तसेवा
कसबा बीड : सध्या सर्वच साखर कारखान्यांचा ऊस तोडणीचा हंगाम जोरात सुरू आहे. ज्याचा तोडकऱ्याशी जास्त वशिला त्याचा ऊस लवकर तुटून जातो. वशिला कमी पडला की त्या शेतकऱ्यांच्या उसावर शेवटचा गुलाल पडला म्हणून समजायचा, अशी परिस्थिती आहे.

