Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत

कसबा बीड : सध्या सर्वच साखर कारखान्यांचा ऊस तोडणीचा हंगाम जोरात सुरू आहे. ज्याचा तोडकऱ्याशी जास्त वशिला त्याचा ऊस लवकर तुटून जातो. वशिला कमी पडला की त्या शेतकऱ्यांच्या उसावर शेवटचा गुलाल पडला म्हणून समजायचा, अशी परिस्थिती आहे..काही ठिकाणी ऊस शेतकरी स्वतः तोडून देत आहेत. रस्ता नसेल तर रस्त्यावर ओढून दिला जातो. अशा अडचणीतून शेतकरी जात असताना तोडकऱ्यांकडून टनाला शंभर रुपये द्यायचेच, असा हट्ट धरला जातो. ही प्रथा दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची डोकेदुखी बनत चालली आहे..Sugarcane Harvest : ऊसतोडणीवर मुकादमांचे राज्य; शेतकऱ्यांची अक्षरशः आर्थिक लूट सुरू.वर्षभर काबाडकष्ट करून ऊस पिकावायचा. तोडणीच्या वेळी विनवणी करूनही कोण दाद देत नाहीत. मग हताश होऊन शेतकरी कांही तरी देतो; पण ऊस तोडा अशी विनवणी करतो. चार-पाच वर्षांपूर्वी नाश्ता चहा-पाणी दिले की खूश असणारे तोडकरी आता बदलले असून, टनाला १०० रुपये द्यायचेच, असा हट्ट करू लागले आहेत. .जो देणार नाही, त्याचा ऊस पुढच्या वर्षी तोडताना त्रास द्यायचा. त्यामुळे ऊस लावायचा की शेत विनालागवडीचे पाडून ठेवायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. कसबा बीड, शिरोली दुमाला, गणेशवाडी, बहिरेश्वर, सावरवाडी, कोगे महे या गावात सध्या ही प्रथा रूढ होत चालली आहे. .Sangli Farmer : १४ दिवसांचा नियम कागदावरच; उसाच्या एफआरपीसाठी शेतकरी पुन्हा आर्थिक कोंडीत.यामध्ये छोटे-मोठे शेतकरी भरडले जात आहेत. ऊस तोडकरी स्वतः आपणही शेतकरी आहे. ही वेळ भविष्यात आपल्यावर ही येऊ शकते हे विसरून गेले आहेत. याला आळा नाही बसला तर ऊस शेतीचा खर्च वाढून शेतकरी अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही..कारखान्यांचे नाही तोडकऱ्यांवर नियंत्रणऊस तोड देताना कारखान्याकडे नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य दिले जाते, पण तोडकऱ्यांची मनमानी पाहून कारखानदार कारखान्याला ऊस येतो ना मग कसा का येईना, अशी डोळेझाक भूमिका घेऊन जबाबदारी झटकत आहेत. कारखान्यांचे पाळीपत्रक पूर्णपणे कोलमडले आहे..टनाला १०० रुपये कसले?ऊस तोडणी व कमिशन मिळून टनाला ४३९ रुपये मिळणाऱ्या एफआरपीमधून कारखाना तोडकऱ्यांना देत असतो. शिवाय शेतकरी खुशालीही देत असतो. मग टनाला १०० रुपये कसले? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. .ऊस तोडीनंतर टनाला १०० रुपये घेण्याची प्रथा सरसकट सगळीकडे नाही. मात्र, कमी जास्त घेतले जातात. उसाचा उत्पादन खर्च व मिळणारी एफआरपी याचा ताळमेळ बसत नाही. शेतकरी सर्व बाजूने लुटला जात असताना या रूढ होणाऱ्या प्रथा शेतकऱ्यांना अजून नुकसानीकडे नेत आहेत..