कोल्हापूर

Kolhapur Kasrawadi Traffic : कासारवाडीत रस्ते अरुंद, वाहने प्रचंड दिवसेंदिवस वाढणारी कोंडी नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत आहे!

Locals Demand Immediate Road : रुंद रस्ते, वाकडी वळणे आणि विजेचे खांब यामुळे कासारवाडीत दररोज निर्माण होणारी कोंडी आता भीषण स्वरूप धारण करत असून गावकऱ्यांना तासन्तास वाहतुकीत अडकून राहावे लागत आहे.
Locals Demand Immediate Road

Locals Demand Immediate Road

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टोप : कासारवाडी (ता. हातकणंगले) येथील अरुंद रस्ते आणि वाढलेली वर्दळ यामुळे येथे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. गावातील अनेक ठिकाणी रस्ता इतका अरुंद आहे की, एकावेळी एकच वाहन जाऊ शकते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Traffic
Road Construction
traffice
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com