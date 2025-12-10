Kolhapur Kasrawadi Traffic : कासारवाडीत रस्ते अरुंद, वाहने प्रचंड दिवसेंदिवस वाढणारी कोंडी नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत आहे!

टोप : कासारवाडी (ता. हातकणंगले) येथील अरुंद रस्ते आणि वाढलेली वर्दळ यामुळे येथे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. गावातील अनेक ठिकाणी रस्ता इतका अरुंद आहे की, एकावेळी एकच वाहन जाऊ शकते. .घरांची जवळीक, वाकडी वळणे, विजेचे खांब अशी अडथळ्यांची रांगच रांग असल्याने छोट्या चुकाही मोठ्या अपघातांना आमंत्रण देणाऱ्या ठरत आहेत. सोलापूर-रत्नागिरी हा महत्त्वाचा राज्य महामार्ग क्रमांक १९९ कासारवाडीतून जात असल्याने या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. .Nashik-Pune Highway : टोल भरूनही रांगेत उभे राहा! नाशिक-पुणे महामार्ग पुन्हा ठप्प, प्रवाशांचा संताप शिगेला.सोलापूर, सांगली, पुणे-मुंबईसह विविध भागांतून येणारे जोतिबा भक्त, पन्हाळा, सादळे-मादळे परिसरात येणारे पर्यटक तसेच स्थानिक औद्योगिक वाहतूक यामुळे रस्ता अनेकदा अपुरा पडतो. ट्रक, ट्रॅक्टर, डंपर आणि ट्रॅव्हल्स एकत्र आल्यास वाहनांना मागेपुढे घेणेही कठीण बनते. .अशा वेळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून तासनतास वाहतूक ठप्प होते. प्रत्येक रविवारी व पौर्णिमेनिमित्त जोतिबाला भाविकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे या दिवशी कासारवाडीत वाहतूक कोंडी ठरलेली आहे. काही वेळा सर्व वाहतूक ठप्प होते. .Nashik-Pune Highway : नाशिक-पुणे महामार्ग नव्हे, तर 'ट्रॅफिक जॅम मार्ग'! संगमनेरजवळ सिमेंट काँक्रिटीकरणाने कोंडी; प्रवासी हैराण.अशा वेळी स्थानिक कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरून वाहनांना मार्ग काढून देत वाहतूक सुरळीत करावी लागते. मार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनत असतानाही बांधकाम विभाग व रस्ते विकास मंडळाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. कासारवाडीतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिक व वाहनचालकांमधून होत आहे..बायपासची गरजपंचगंगा नदी महापुराच्या काळात हा मार्ग पर्यायी मार्ग म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे या मार्गाचे महत्त्व अधिकच वाढते. परिणामी, वाहतुकीच्या वाढत्या गरजेनुसार रस्ता रुंदीकरण किंवा गावाबाहेरून पर्यायी मार्गाची उभारणी तातडीने करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. .पंधरा वर्षांपूर्वी या रस्त्यासाठी पर्यायी मार्गाची पाहणी झाली होती; मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे प्रस्ताव रखडला होता. आता वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्ता भूसंपादनाची गरज असून, त्याकरिता मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात..रुंदीकरणासाठी हवा पाठपुरावाया मार्गावर दोन्ही बाजूंनी दोन-दोन फूट रस्ता रुंदीकरण झाले तरी वाहनांना क्रॉसिंग करणे सोयीचे होईल; परंतु यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, अशा प्रतिक्रिया प्रवाशांतून व्यक्त होत आहेत; परंतु रस्त्याकडेची घरे पाहता हा उपाय नागरिक स्वीकारतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कासारवाडीतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी बांधकाम विभाग व रस्ते विकास महामंडळाने तत्काळ उपायोजना करणे गरजेचे आहेत.- अच्युत खोत, सरपंच, कासारवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.